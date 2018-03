Wirus RedDrop szantażuje użytkowników urządzeń mobilnych

RedDrop to wyrafinowany wirus, który może uzyskać dostęp do większości informacji przechowywanych na urządzeniach mobilnych, czyli do zdjęć, kontaktów, danych aplikacji, czy sieci internetowych w pobliżu urządzenia. Hakerzy zaangażowali blisko cztery tysiące stron w celu jego dystrybucji. Dotychczas największą aktywność RedDropa wykryto w Chinach.

Niepodejrzewający niebezpieczeństwa użytkownik instaluje go razem z oficjalną aplikacją dostępną na serwisie Baidu. Następnie poprzez sieć czterech tysięcy stron, zawierających tego wirusa, łączy się ze sklepem i instaluje wybraną przez nas aplikację. Od tego momentu wszystko dzieje się błyskawicznie. Dane zawarte w naszym telefonie przesyłane są na zewnętrzne serwery. Jednocześnie RedDrop wpisuje użytkownika do usługi SMS Premium i wyłudza od nas pieniądze. Na ekranie urządzenia pojawia się zdjęcie kobiety, przywodzącej na myśl gry dla osób pełnoletnich. Za każdym razem, gdy użytkownik dotyka ekranu, aby przesunąć zdjęcie, wysyłany jest SMS premium.

Hakerzy nie tylko kradną nasze dane, lecz przechowują je prawdopodobnie w celu ewentualnego szantażu, a każdy z nas skrywa na urządzeniach mobilnych cenne tajemnice, jak twierdzi Łukasz Nowatkowski z firmy G Data.

Ochrona przed tego typu złośliwym oprogramowaniem jest możliwa dzięki przestrzeganiu kilku żelaznych zasad. Pamiętaj o aktualizacjach oprogramowania. Zainstaluj program chroniący Twój telefon. Instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł i pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych.