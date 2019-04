Wiosenne cyfrowe porządki ważniejsze niż mycie okien

Jak się wziąć za cyfrowe porządki? Zgodnie ze wskazówką Sebastiana Kondraszuka z CERT Polska w NASK, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o nasze dane wrażliwe. Ich ujawnienie może mieć dla nas poważne konsekwencje, więc należy przechowywać je w odpowiedni sposób. Następnie pomyślmy też o naszym „cyfrowym wizerunku”. Przed publikacją w sieci czegokolwiek na nasz temat, zastanówmy się chwilę nad tym po co to robimy i kto to będzie oglądał lub czytał.

Porządek musi być!

Od czego zacząć? Od skrzynki e-mail. Wyczyść swoje stare maile i opróżnij kosz. Jeśli potrzebujesz przechowywać stare wiadomości, rozważ czy nie przenieść ich do archiwum. Usuń lub zarchiwizuj zawartość starych folderów. Nie musisz latami trzymać przestarzałych rachunków.

Po Ci spam? Zrezygnuj z newsletterów, e-mailowych alertów i aktualności, których nie czytasz. “Odsubskrybuj się”.

Zadbaj o dobrą ochronę wszystkich kont w sieci. Jak to zrobić?

Zabezpiecz swój router dobrym hasłem. Wymyślając nazwę sieci, unikaj ujawniania tego, kim jesteś (nie podawaj nazwiska i adresu, nazwę „rodzina Kowalskich” specjalisci odradzają).

Używaj unikatowych haseł dla kont e-mail, bankowości elektronicznej, czy portali medycznych. Jeżeli czujesz, że musisz zapisać hasło, zrób to w sposób, który nie będzie sugerował, gdzie można go użyć, a kartkę schowaj w bezpiecznym miejscu. Tworząc hasło skup się na czymś pozytywnym, co łatwo zapamiętasz.

Sprawdź, czy dobrze zabezpieczyłeś dostęp do swoich urządzeń, np. telefonu. Skuteczne zabezpieczenie to m.in. dobre hasło lub odcisk palca.

Dbaj o dwuskładnikowe uwierzytelnienie - nazwa użytkownika i hasło mogą nie wystarczyć. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo wybierając - tam, gdzie możesz - uwierzytelnienie oparte o dodatkowy składnik (np. kod SMS przesłany na Twój telefon).

Ekspert z CERT Polska radzi, aby pamiętać o aktualizacji oprogramowania na urządzeniach, które podłączamy do Internetu. Dzięki temu zredukujemy ryzyko ich skutecznego zaatakowania. Posprzątajmy też w swoim „mobilnym” życiu: usuńmy nieużywane aplikacje. Zweryfikujmy uprawnienia tych, które są nam potrzebne.

Dbaj o twarz

Warto co jakiś czas uaktualniać listę znajomych w social mediach, sprawdzać grupowe listy kontaktowe. W tym przypadku upewniamy się, że osoby, które otrzymują takie wiadomości wciąż należą do grupy. Pamiętajmy o weryfikacji ustawień prywatności i rozważmy ich poszerzenie. Dbajmy o nasze dane i ich aktualność. Bądźmy pewni, że udostępniamy tylko te dane, którymi rzeczywiście chcemy się dzielić. Usuwając stare zdjęcia, pamiętajmy także o tych, które mogą być kłopotliwe. Nie tylko dla nas.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji