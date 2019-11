Windykacja za granicą. Procedury i skuteczność

Co można w takiej sytuacji zrobić, czy istnieją skuteczne instrumenty prawne, które mogą przymusić dłużnika do zapłaty i jaka jest skuteczność obecnie funkcjonujących procedur? Te pytania zadaliśmy ekspertom z międzynarodowej kancelarii prawnej Kaimakliotis & Co, którzy specjalizują się między innymi w skutecznej windykacji za granicą i odzyskiwaniu należności w imieniu przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Jak odzyskać dług za granicą?

Samodzielne próby odzyskania należnych pieniędzy zazwyczaj są nieefektywne, ponieważ dłużnik z reguły nie odpowiada na próby nawiązania kontaktu ani nie reaguje na ponaglenia do zapłaty. Brak dogłębnej znajomości zagranicznego systemu prawnego to dodatkowa bariera, za którą próbują ukrywać się niesolidni partnerzy biznesowi i zadłużone osoby prywatne. Sposoby te są jednak tracą swą efektywność w chwili, gdy ściąganie długów z zagranicy zostanie powierzone specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę prawną i kontakty, pozwalające skutecznie „namierzyć” dłużnika. Co szczególnie istotne, dotyczy to również sytuacji, gdy dłużnik przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.

Warto mieć na uwadze, że zwłoka w podjęciu działań windykacyjnych wobec zagranicznego dłużnika zwykle działa na niekorzyść wierzyciela. Z tego względu nie należy zwlekać z przekazaniem sprawy w ręce profesjonalnej kancelarii prawnej – szczególnie jeśli podejmowane wcześniej działania nie odniosły żadnych rezultatów.

ENZ a skuteczność odzyskania należności w krajach UE

Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) to narzędzie prawne dostępne dla wszystkich podmiotów z krajów należących do Unii Europejskiej (jedynym wyjątkiem jest Dania). ENZ może zostać wydany wobec dłużników z terytorium UE, dzięki czemu dochodzenie należności od dłużników ulega znaczącemu uproszczeniu i przyspieszeniu, a co za tym idzie, redukowane są koszty ewentualnych postępowań sądowych. Dzięki Europejskiemu Nakazowi Zapłaty dłużnicy nie mogą już liczyć na to, że wierzyciel nie będzie w stanie pokonać bariery w postaci skomplikowanego systemu prawnego zarówno we własnym kraju, jak i w kraju dłużnika.

Aby móc skorzystać z ENZ, niezbędnym warunkiem jest transgraniczność sprawy oraz bezsporność roszczenia niezależnie od tego, czy sprawa jest cywilna, czy handlowa. Postępowania prowadzone w oparciu o ENZ przebiegają szybciej (omijane są dodatkowe procedury sądowe), są tańsze, a przede wszystkim skuteczne. Wynika to z faktu, iż Europejski Nakaz Zapłaty, który stał się wykonalny w dowolnym państwie członkowskim UE, jest także uznawany oraz wykonywany w pozostałych państwach członkowskich bez konieczności stwierdzania wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się przez dłużnika jego uznaniu.

Jak odzyskać należności od dłużnika spoza krajów Unii Europejskiej?

Wbrew powtarzającym się obiegowym opiniom windykacja należności z zagranicy poza terytorium Unii Europejskiej nie jest niemożliwa, trzeba jednak się do niej odpowiednio przygotować. Pierwszym, najważniejszym krokiem zawsze powinno być precyzyjne ustalenie właściwej jurysdykcji i określenie, który sąd danego kraju jest właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy. Kolejnym etapem powinno być ustalenie adresu dłużnika i podjęcie działań windykacyjnych, przy czym warto pamiętać, że samodzielne ściąganie długów za granicą może się okazać niezwykle problematyczne choćby ze względu na barierę językową czy nieznajomość regulacji prawnych obowiązujących w konkretnym kraju.

W tego rodzaju sprawach znacznie lepszym pomysłem jest powierzenie windykacji za granicą kancelarii prawnej lub windykacyjnej, która współpracuje z oficjalnymi organami windykacyjnymi w kraju zamieszkania dłużnika. W przypadku podmiotów posiadających dłużników poza granicami UE jest to najskuteczniejsze wyjście. Przekazanie sprawy rodzimej firmie czy kancelarii windykacyjnej, która posiada zaufanych, sprawdzonych współpracowników w danym kraju, pozwala również bez problemu śledzić przebieg i efektywność postępowania.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej?

Profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu długów za granicą jest wskazana w każdym przypadku, gdy nie ma pewności, że podjęte przez wierzyciela samodzielne próby przyniosą spodziewany efekt. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy dłużnik ewidentnie ukrywa się lub unika kontaktu i uregulowania zaległej należności, a kwota jest znacząca. Firma windykacyjna posiadająca w kraju dłużnika współpracowników, którzy znają specyfikę lokalnego rynku i wszelkie uwarunkowania prawne, ma znacznie większe możliwości realnego ściągnięcia długu niż przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty od nieuczciwego kontrahenta lub osoba prywatna chcąca na własną rękę odzyskać dług.



Specjaliści z kancelarii Kaimakliotis & Co podkreślają, że w znakomitej większości przypadków dłużnicy chcą uniknąć postępowania sądowego, co w praktyce przekłada się na skuteczne odzyskiwanie długów z zagranicy na drodze polubownej. Praktyka specjalistów z Działu Windykacji Międzynarodowej Kaimakliotis pokazuje, że przeprowadzenie rzeczowych i profesjonalnych negocjacji pomiędzy stronami jako pierwszego etapu odzyskiwania należności przynosi znacznie więcej korzyści i gwarantuje lepsze rezultaty, niż zastosowanie metody „ciężkiej ręki”.