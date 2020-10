Wilk do mięsa do użytku przemysłowego - 3 wskazówki, jak wybrać odpowiedni model

Ręczny czy elektryczny wilk do mięsa? Wilk do mielenia mięsa a system rozdrabniania Wilki do mięsa najwyższej jakości

Dostępne na rynku wilki do mięsa to urządzenia o różnych parametrach, a co za tym idzie, mniej lub bardziej funkcjonalne. O ich użyteczności nie decyduje jednak ilość posiadanych funkcji, ale głównie dopasowanie do potrzeb danej firmy, w której sprzęty te będą wykorzystywane. Nie warto więc kupować zbyt drogiego urządzenia o dużej mocy, jeśli będzie ono używane sporadycznie, i odwrotnie - słabego urządzenia o podstawowych funkcjonalnościach do firmy, w której wilk pracuje codziennie przez kilka godzin.

Ręczny czy elektryczny wilk do mięsa?

Ręczne maszynki do mięsa znamy doskonale z domów naszych mam i babć. To w prywatnych kuchniach używa się ich najczęściej, ponieważ ze względu na ręczny napęd ślimaka, są w stanie zmielić jedynie niewielkie ilości mięsa w krótkim czasie. Dla firm, w których liczy się efektywność pracy, ręczny wilk do mięsa byłby całkowicie nieodpowiedni, dlatego właściciele restauracji czy sklepów mięsnych stawiają na modele elektryczne, zasilane nie siłą ludzkich rąk, a prądem. Co prawda są to urządzenia droższe od modeli ręcznych, jednak możliwość zmielenia nawet kilkudziesięciu kilogramów mięsa w ciągu godziny szybko rekompensuje ten wydatek.

Wilk do mielenia mięsa a system rozdrabniania

Rozdrabnianie mięsa to podstawowe zadanie wilka, dlatego przed zakupem idealnego urządzenia warto zastanowić się, w jaki sposób mięso ma być rozdrabniane. Określenie własnych potrzeb zdeterminuje rodzaj wybranego systemu rozdrabniania. Na rynku znajdują się urządzenia o podstawowych funkcjonalnościach w tym zakresie, jak i takie, które mają tych funkcjonalności znacznie więcej. Wyróżnia się więc system rozdrabniania:

standardowy typu Enterprise, który charakteryzuje się doskonale znanym układem, składającym się ze ślimaka, nożyka i sitka,

rozbudowany - Unger 3, w skład którego oprócz wymienionych wyżej elementów wchodzi również szarpak, odpowiadający za rozdrabnianie mięsa na mniejsze kawałki już po ich włożeniu do urządzenia,

najbardziej zaawansowany - Unger 5, posiadający ślimak, szarpak, nożyk i sitko, oraz dodatkowy, drugi zestaw złożony z nożyka i sitka.

Urządzenia z systemem standardowym używane są głównie w miejscach, w których mieli się niewielkie ilości mięsa lub nie ma potrzeby różnicowania, np. grubości mielenia. Bardziej zaawansowane systemy pojawiają się modelach przeznaczonych dla firm, w których wilk do mielenia mięsa ma nie tylko rozdrobnić mięso, ale także przygotować je do użycia do, np. konkretnych potraw.

Wilki do mięsa najwyższej jakości

Wilki do mięsa to profesjonalne urządzenia, których zakup jest dużą inwestycją. Z tego powodu kupując taki sprzęt, warto sięgnąć po modele oferowane przez Gastroprodukt.pl - sprawdzonego dostawcę rozwiązań dla gastronomii.

Przy wyborze idealnego urządzenia należy zwrócić uwagę na jego jakość wykonania. Najpopularniejsze, a zarazem wygodne w czyszczeniu i użyciu, są wilki do mięsa wykonane ze stali nierdzewnej, cechujące się odpornością na zniszczenia. Znaczenie mają również dodatkowe systemy, np. samodzielnego ostrzenia lub zabezpieczenia przed przegrzaniem, dzięki którym użytkowanie urządzenia będzie nie tylko bezpieczne, ale i wygodne.