Wiesz, jak uczyć projektowania gier? Startuj w konkursie Ministerstwa Cyfryzacji

Masz pomysł, jak uczyć młodzież ze szkół ponadpodstawowych projektowania gier i ambicję, by drużyna młodzieży powalczyła o nagrody w konkursie finałowym? Złóż ofertę w pilotażowych „Mistrzostwach w Projektowaniu Gier Komputerowych”. Efektem pracy ma być przygotowanie 10 drużyn dzieciaków do konkursu finałowego - przy czym jest to zadanie publiczne, nie może przynosić dochodu.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza organizacje, które mają doświadczenie w nauczaniu programowania, by złożyć ofertę w otwartym konkursie, stanowiącym pilotaż wieloletniego Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029, ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”.

Dotacja może wynieść do 600 tys zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w 2019 roku wynosić może maksymalnie 200 tys. zł, a w 2020 roku - maksymalnie 400 tys. zł

- Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego - pisze Ministerstwo na stronie programu.

Projektem w latach 2019-2029 ma zostać objętych 5000 uczniów, 5000 studentów oraz 1500 nauczycieli, zaś budżet programu wynosi 82,8 mln zł.

Termin składania ofert w konkursie mija 9 września 2019 roku, wyniki zostaną ogłoszone 30 września.

Więcej szczegółów.