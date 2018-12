Wiemy, które startupy zawalczą o wielki finał w konkursie Chivas Venture

Przed światem stoi szereg wyzwań – od zmian społecznych, poprzez klimatyczne i związane z zanieczyszczeniem środowiska, aż po rozwój technologiczny. Dotyczą one każdego z nas. Możemy działać wokół siebie, lecz możemy też zrobić więcej – z takiego założenia wychodzą przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do czwartej już edycji konkursu dla startupów zaangażowanych społecznie. To ich inicjatywy są wzorem do naśladowania – wykorzystują nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, aby mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i planetę.

Spośród ponad 100 zgłoszeń zostało wyłonionych jedenaście. Przedstawiciele wyróżnionych startupów w miniony weekend wzięli udział w szkoleniach i warsztatach. Po dwóch dniach została wyłoniona topowa piątka.

W prestiżowej czołówce uczestników konkursu znalazły się takie firmy jak Deko Eko oraz Syntoil, które zmienią postrzeganie problemów środowiskowych i zainspirują ludzi do bardziej świadomego korzystania z zasobów naturalnych. Pierwsza z nich to innowacyjna platforma upcyklingowa, która dzięki współpracy z projektantami, tworzy estetyczne i funkcjonalne produkty z materiałów odpadowych największych firm i korporacji. Z kolei celem firmy Syntoil jest efektywne rozwiązanie problemu zużytych opon i odpadów gumowych. Firma działa w oparciu o system obiegu zamkniętego – z odpadów gumowych otrzymują trzy grupy produktów: karbonizat (sadza, węgiel), oleje i gaz, które następnie są ponownie wykorzystywane do produkcji gumy. Wśród finalistów znalazła się także firma Ubrania do oddania – startup założony z myślą o efektywnym i wiarygodnym rozwiązaniu na pozbywanie się odpadów tekstylnych. Dzięki założycielom, niewykorzystane ubrania mogą zostać zamienione w realną pomoc finansową, która w całości przekazywana jest przez darczyńcę wybranej organizacji charytatywnej. Projekt nie tylko eliminuje problem wyrzucania ubrań do śmieci, ale również gwarantuje transparentność rozliczeń z organizacjami charytatywnymi, które są w niego zaangażowane. Ideę troski i odpowiedzialności rozwija również firma Bioceltix, startup zajmujący się rozwijaniem weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych, po to, by zwierzęta otoczyć jeszcze bezpieczniejszą i skuteczniejszą opieką. Z myślą o bezpieczeństwie działa także kolejny finalista – Insignes Labs, czyli młoda firma technologiczna, która w innowacyjny sposób pozwala na trwałe i skuteczne zabezpieczenie produktów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Dzięki bakteriobójczym i grzybobójczym dodatkom, niebezpieczne mikroby są aktywnie usuwane z powierzchni produktów, zapewniając czystość i higienę podczas ich użytkowania, a produkty dłużej zachowują swoje walory estetyczne.

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie finalisty, który zdobędzie szansę na dalszy rozwój – merytoryczny i finansowy. Rozstrzygnięcie lokalnego etapu konkursu Chivas Venture zbliża się wielkimi krokami – firmę, która reprezentować będzie nasz kraj na arenie międzynarodowej, Jury wybierze już 17 stycznia 2019 roku w Warszawie. W marcu 20 finalistów z różnych krajów poleci do Londynu, aby wziąć udział w programie Accelerator – intensywnym szkoleniu, które pozwoli im udoskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia firmy, a także dostarczy wiedzy,

w jaki sposób efektywnie ją promować.

Kolejnym etapem konkursu będzie trzytygodniowy plebiscyt internetowy, podczas którego to publiczność zadecyduje, które przedsiębiorstwo otrzyma pierwsze 100 tysięcy dolarów

z funduszu. Konkurs Chivas Venture 2019 zakończy się w maju serią prezentacji na globalnym finale, gdzie uczestnicy zawalczą o pozostałą część z puli 1 mln dolarów.

Warto jednak podkreślić, że dofinansowanie to nie wszystko. Istnieje jeszcze jeden, ogromny atut udziału w konkursie Chivas Venture, niezależny od finalnych wyników: zdobywanie wiedzy, doświadczenia oraz znajomości na każdym etapie projektu. Są to elementy niezbędne do dalszego rozwoju każdej firmy. Efekty widać m.in. po czołówce poprzednich edycji – każdy

z wyróżnionych startupów rośnie w siłę, a nawet osiąga zyski. I nie potrzebował do tego pierwszego miejsca. Mentoring i networking mają moc podobną do pieniędzy.

Źródło: Chivas