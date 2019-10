Wielkie Święta Programowania na warszawskim stadionie PGE Narodowy

Uczestnicy mogli korzystać z 12 stref warsztatowych z grami i zabawami. W każdej z nich do wykonania były inne zadanie związane z programowaniem. Zakodowane trasy dla robotów, rozkodowywanie szyfrów, gry planszowe, logiczne zabawy, to kilka przykładów atrakcji przygotowanych przez organizatorów Wielkiego Święta Programowania.

Na przyszłość

- Programowanie to z pewnością kompetencja przyszłości. To nauka, która nie tylko pozwala zrozumieć jak funkcjonuje wirtualny świat, ale i zdobyć wiedzę jak będzie wyglądał. Z roku na rok na rynku pracy potrzeba więcej specjalistów z tej dziedziny. Choć to niejedyny powód, dla którego wspieramy naukę programowania – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, inaugurując tegoroczny Europejski Tydzień Kodowania.

Jak podkreślił minister cyfryzacji – nauka programowania jest coraz bardziej popularna. Jej potrzebę coraz lepiej rozumieją i rodzice, i nauczyciele. Staje się tak samo ważna jak nauka języków obcych.

Minister Marek Zagórski przypomniał również o możliwości dołączenia do jednego z 16 Klubów Młodego Programisty, które funkcjonują na terenie Polski. W każdym województwie działa jeden taki klub zlokalizowany w większym mieście. We wrześniu ruszyła rekrutacja na kolejna turę bezpłatnych warsztatów.

Kolej(ka) na programowanie

W tym roku na Wielkie Święto Programowania chętnych zaproszono do Smart Kids Planet na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz NASK.

Partnerami imprezy byli: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Ośrodek Informatyki, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Fundacja Orange, Kodowanie na Dywanie, EduSense, Fundacja ProFuturo (Aktin), Funtronic, RobiszTo, Portal multimediawszkole.pl, Sphero i Osmo (Alstor Sp. J.), Wonder Polska oraz Plik i Folder Odkrywcy Internetu.

Podczas Wielkiego Święta Programowania obecne były osoby w każdym wieku, z różnych części Polski. Według danych organizatorów ponad 1600 osób pojawiło się w czasie tych siedmiu godzin.

#CodeWeek2019 – czas start!

Wielkie Święto Programowania to wydarzenie, które organizowane jest w dniu inauguracji Europejskiego Tygodnia Kodowania. Tegoroczny #CodeWeek potrwa do 20 października.

CodeWeek to wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko. Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem.

W ramach CodeWeek państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W tym roku CodeWeek odbywa się już po raz siódmy. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, grafiką komputerową, czy robotyką. Idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je na stronie: codeweek.eu. Kilka prostych kroków i zgłoszone wydarzenie znajdzie się na mapie, czyli zostanie wliczone do europejskiego rankingu.

Kto może zorganizować takie wydarzenie? Każdy! Nauczyciele, samorządowcy, pasjonaci komputerów i książkowe mole, wielbiciele nowych technologii i ci, którzy są z nimi na bakier. Wszyscy.

Jak ma wyglądać takie wydarzenie? Niezależnie od poziomu zaawansowania organizatora zasada jest jedna: spotkanie z programowaniem. Jako wydarzenie można zgłosić lekcje informatyki, warsztaty z robotami, czy spotkanie ze znajomymi, podczas którego rozwiązywane będą zagadki logiczne z przyjaciółmi.

W ubiegłym roku Polska była w czołówce. Zrealizowano 5107 wydarzeń. W tym roku już pobito rekord – zarejestrowano ponad siedem tysięcy wydarzeń.

Więcej o #CodeWeek2019 na www.koduj.gov.pl

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.