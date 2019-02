Wielka szóstka. Trendy technologiczne na 2019 rok według Deloitte

Trendy określono, analizując informacje od klientów firmy, śledząc prognozy i analizy ekspertów zajmujących się nauką i przemysłem, obserwując startupy i fundusze VC oraz uwzględniając dotychczasowe analizy przeprowadzone przez Deloitt na całym świecie.

Dotyczą one w dużej mierze dużych i średnich firm, ale obserwacje i wnioski mogą być ciekawą inspiracją także dla mniejszych podmiotów, które mogą odnieść je do swojej skali działania.

(1) Prawdziwa ofensywa sztucznej inteligencji

90% wszystkich danych powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Szacuje się, że w 2020 roku ich wygenerowana ilość będzie 50 razy większa niż w 2012 roku. Ludzie nie są i nie będą w stanie analizować tak ogromnej ilości informacji - zdolność tę mają rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI).

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako podstawy działalności przestaje być jedynie motorem rozwoju przedsiębiorstwa, a staje się warunkiem jego przetrwania. AI jest wdrażana nawet w najbardziej podstawowych operacjach i procesach biznesowych – od zwykłej automatyzacji, po zaawansowane uczenie maszynowe.

- Ważne, by zastanowić się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz innych narzędzi kognitywnych w każdym istotnym procesie i aspekcie działalności firmy – mówi Paweł Zarudzki, Dyrektor, Lider Robotics & Cognitive Automation, Deloitte.

Prawie połowa (44%) przedstawicieli firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję, jako jedną z głównych korzyści wskazuje rozwój gamy produktów, 42% - zoptymalizowanie wewnętrznych operacji, a 35% - podejmowanie lepszych decyzji.

Zdaniem ekspertów Deloitte liczba firm korzystających z AI prawdopodobnie wzrośnie w ciągu najbliższych 18 - 24 miesięcy.

(2) Inteligentne interfejsy

Zmienia się też sposób komunikacji człowieka z maszynami - chociażby od komend wpisywanych na klawiaturze przechodzimy do interfejsów głosowych, potrafiących zrozumieć mowę - voicebotów, chatbotów, urządzeń z obszaru Internetu Rzeczy czy wirtualnej rzeczywistości. Inteligentne interfejsy będą zmieniać sposób w jaki wchodzimy w interakcje z maszynami, analizujemy dane oraz komunikujemy się ze sobą nawzajem.

– Nowoczesne technologie przybliżają świat cyfrowy i pozwalają na coraz bardziej naturalną komunikację i konsumpcję treści oraz usług. Pojawienie się nowych rozwiązań w przestrzeni konsumenckiej powoduje falę oczekiwań w zakresie sposobu pracy i korzystania z takich systemów w firmach – mówi Piotr Kurek, Menedżer w zespole Robotics & Cognitive Automation, Deloitte.

Tylko w ciągu ubiegłego roku dwukrotnie wzrosła liczba użytkowników inteligentnych głośników z asystentami głosowymi w amerykańskich gospodarstwach domowych – z 21,5% w 2017 r. do 41% w 2018 r.

(3) Łączność jutra

Wzrost ilości danych i liczby urządzeń podłączonych do sieci wymusza rozwój technik łączności, - nie tylko zwiększenia przepustowości czy zasięgu sieci, ale też zmniejszania opóźnień i efektywniejsze wykorzystanie zasobów częstotliwości. Według ekspertów Deloitte korzyści, które oferują na przykład sieć 5G czy rozwiązania satelitarne LEO, są bardzo obiecujące.

– Piąta generacja technologii komórkowej to osiągnięcie większej szybkości, mniejszych opóźnień oraz, co ważne, integracja wielu rozwiązań technologicznych, które np. usprawnią łączenie w sieci ogromnej liczby czujników i inteligentnych urządzeń – mówi Jakub Wróbel, Starszy Menedżer, ekspert rynku telekomunikacyjnego w Deloitte.

Można się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach ponad 50 operatorów na świecie przynajmniej częściowo uruchomi usługi 5G. Aktualizacja sieci to priorytet na ten rok dla 44% uczestników badania Tech Target, dotyczącego priorytetów IT.

(4) Projektowanie nowych doświadczeń

Celem tradycyjnego marketingu było zarządzenie potrzebami konsumenta tak, aby wspierały one strategię i cele danej marki. Tymczasem 47 proc. klientów deklaruje, że zrezygnuje z kontaktów z brandem, jeśli oferuje on doświadczenia niedopasowane do ich potrzeb. Dlatego dziś nowoczesne firmy budują swoją przewagę konkurencyjną na bliskiej relacji z konsumentem. To wymaga nowego podejścia do gromadzenia danych, podejmowania decyzji czy lepszego kontaktu z klientem. Właściwa strategia może pomóc marce stworzyć głębokie, emocjonalne powiązania klientów z produktami, które zwiększą lojalność. Ogrom technologii wymagany do angażowania i dostarczania klientom tak kompleksowej obsługi powinien mieć odzwierciedlenie w strategii cyfrowej. Tym samym zadania dyrektorów IT i szefów marketingu zaczynają się przenikać. Istotna jest więc współpraca, która umożliwi stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą zbierać i analizować zachowania klientów, by dostarczyć im spójny i spersonalizowany produkt na masową skalę.

(5) DevSecOps i cyberbezpieczeństwo

W dynamicznej rzeczywistości technologicznej ogromna zmiana zachodzi również w zespołach IT. Tradycyjne podejście do zarządzania projektami IT już dawno przestało być efektywne, dlatego organizacje stawiają na zwinność i łączenie zespołów wdrożeniowych, utrzymaniowych i bezpieczeństwa (DevSecOps). Dzięki temu wykształca się nowoczesna kultura organizacyjna, która pozwala na budowanie nowych produktów w krótkim czasie i przy stałym wsparciu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

– DevSecOps to odejście od zapewniania jedynie zgodności z przepisami i to pod koniec cyklu opracowywania produktu na rzecz ciągłej współpracy w całym procesie prac wdrożeniowych – mówi Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider zespołu ds. cyberbezpieczeństwa & red team w Deloitte.

DevSecOps nie zmienia narzędzi, a jedynie kulturę i myślenie o cyberbezpieczeństwie, sprawiając, że wszystkie zespoły na każdym etapie powstawania usługi czy produktu będą odpowiedzialne za zapewnienie ich bezpieczeństwa.

(6) Chmura, czyli firmowy świat bez serwerów

Deloitte wskazuje, że chmura nie jest już postrzegana jedynie jako rozwiązanie dla infrastruktury IT, będące alternatywą dla własnego lub kolokowanego centrum danych. Główni dostawcy usług Cloud wprowadzają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania klasy serverless. Umożliwia to działom IT koncentrację na funkcjonalności bez tracenia czasu na powtarzalne i manualne czynności w zakresie zarządzania serwerami i infrastrukturą.

– Hasło serverless oznacza przede wszystkim usługi FaaS (Funcion as a Service), natomiast bardzo podobne benefity dla organizacji dostarczają rozwiązania PaaS (Platform as a Service). W tradycyjnym modelu IT tzw. stack technologiczny budowaliśmy od dołu – sieć, hardware, system operacyjny, biblioteki i dopiero na końcu przychodziła kolej na kod. W przypadku FaaS jest tylko kod, który jest uruchamiany bezpośrednio „w chmurze”. Podobnie w PaaS – możliwe jest po prostu uruchomienie bazy danych, która sama zwiększa swoją pojemność i przepustowość kiedy jest taka potrzeba (a nie wirtualnego serwera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie bazodanowe). Dzięki temu uwalniamy czas naszych informatyków, który mogą przeznaczyć na działania bezpośrednio przynoszące korzyści biznesowe. Technologia serverless jest obecnie w wieku niemowlęcym i przydaje się jedynie w wybranych obszarach, prognozujemy jednak że dostawcy Cloud będą te usługi dynamicznie rozwijać zwiększając możliwy zakres aplikacji, firmy natomiast będą coraz chętniej eksperymentować – mówi Jakub Garszyński, Dyrektor, Lider usług Cloud w Deloitte.

2019 i dalej...

– Spotykamy się czasem ze strony nowoczesnych banków z deklaracją, że właściwie są one firmami technologicznymi, które zajmują się operacjami finansowymi. Dziś zdecydowana większość firm musi w pewnym sensie stać się firmą technologiczną! Trzeba połączyć zastosowanie wszystkich trendów, by móc się rozwijać. Zautomatyzowanie procesów, zbieranie danych z różnych źródeł, przetwarzanie ich oraz wyciąganie z nich wniosków, dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji, pomoże firmom podejmować decyzje w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie zyskać efektywność lub rozwinąć biznes – podsumowuje Daniel Martyniuk.