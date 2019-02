Wielbisz kogoś po cichu? Skorzystaj z miłosnej bramki SMS

Coraz trudniej jest dzisiaj zachować anonimowość, a w przypadku listu miłosnego na Walentynki to podstawa. Tradycja nakazuje, aby przynajmniej na początku tożsamość wielbiciela lub wielbicielki pozostała nieznana. Pozwala na to stary i niezawodny SMS oraz specjalna bramka, która dostarczy go do wybranej osoby w romantycznej atmosferze niedopowiedzenia.

Wystarczy na stronie walentynki.smsapi.pl podać numer telefonu wybranki lub wybranka, a w polu poniżej dać się ponieść poezji i uczuciom, aby za chwilę jednym kliknięciem przejść do wysyłki SMS i ekranu wyboru godziny wysyłki wiadomości. Usługa już działa. Tajemniczy list można napisać teraz, a zostanie dostarczony 14 lutego o wybranej porze.

Twórcy walentynkowej usługi podkreślają, że poza enigmatycznym podpisem pozwalającym domyślić się, kto stoi za miłosnym SMS-em, sprytnym sposobem na kontynuowanie zabawy jest umieszczenie w nim skróconego linka (np. przez serwis idz.do) prowadzącego do nagranego filmu czy profilu w mediach społecznościowych.

Źródło: SMSAPI