Wiek emerytalny - Polska a inne kraje

Są to:

I filar jest obowiązkowy w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

II filar mieszany, obejmujący ZUS oraz Otwarty Fundusz Emerytalny,

III filar, który jest dobrowolny obejmuje Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz już niedługo Pracownicze Plany Kapitałowe

Wiek emerytalny w Polsce

Zgromadzone środki są wypłacane osobom, które nabyły prawo do wypłaty świadczenia. Warunkiem nabycia prawa do wypłaty emerytury jest osiągnięcie wymaganego minimalnego wieku emerytalnego oraz stażu pracy.

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny, w związku z czym nie obowiązuje już reforma z 2012 roku podnosząca go do 67. roku życia, bez względu na płeć. Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytalnej, o wypłatę świadczenia emerytalnego mogą ubiegać się kobiety, które osiągnęły wymagany 60. rok życia oraz mężczyźni, którzy osiągnęli 65. rok życia. Na emeryturę w Polsce mogą, zatem przejść osoby, które ukończyły 60 lub 65 lat i mają wypracowany staż pracy, który wynosi odpowiednio 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Oznacza to wzrost liczby wypłacanych emerytur w najbliższych latach. W przeciwieństwie do innych krajów, Polska obniżyła wiek emerytalny i tym samym ma najniższy wiek dla kobiet spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pułap wiekowy w krajach UE

Zmiany w systemach emerytalnych są konieczne, chociażby mając na uwadze wydłużanie się życia ludzi. Oznacza to jednak na ogół obniżenie wysokości świadczenia oraz wydłużenie czasu pracy. Obecnie najdłużej pracować muszą obywatele Irlandii oraz Wielkiej Brytanii, aż do 68. roku życia, podobnie jak mieszkańcy Francji oraz Włoch. Niemcy oraz Holandia przyjęła za granicę przejścia na emeryturę 67. rok życia, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Natomiast ciekawe stanowisko przyjął rząd Norwegii, który w ogóle zniósł wymagany minimalny wiek emerytalny, który wynosił uprzednio 67 lat. Obecnie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą im później przechodzi się na emeryturę, tym wyższe uzyskuje się świadczenie.

Coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej przyjmuje rozwiązanie, które zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Można zauważyć także tendencję, zgodnie, z którą kraje o wysokich wskaźnikach rozwoju ekonomiczno - gospodarczego charakteryzują się wyższym wiekiem emerytalnym wprowadzonym dla swoich obywateli, w stosunku do średniego wieku emerytalnego w Unii Europejskiej. Całkowicie odwrotna tendencja jest w krajach mniej rozwiniętych lub rozwijających się, a także w takich, w których status gospodarczy jest na niższym poziomie takich jak: Mołdawia, Słowacja, Ukraina czy Albania, a ponadto jest wyraźna różnica ze względu na płeć.

