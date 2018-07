Wideo kontra email, czyli w kilku zdaniach o komunikacji przyszłości

Dynamiczny wzrost internetowej komunikacji wideo wynika z popularyzacji aplikacji do strumieniowej transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych. Ten sam trend obecny jest w przedsiębiorstwach.

Mariusz Mierzejewski, Dyrektor IT z firmy Atende twierdzi, że wkrótce komunikacja przeistoczy się z mailowej w komunikację alternatywną jaką stanowią audio-wideo, chaty i różnego rodzaju kanały prezentacyjne. Uważa, że takie rozwiązania są bardziej efektywne. Nie ma wtedy znaczenia czy pracownik jest w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jest potrzeba spotkania, może on dołączyć korzystając ze swojego urządzenia mobilnego i technologii, którą dana organizacja zapewnia, a spotkanie odbędzie się na analogicznych warunkach, jak gdyby był na miejscu w sali konferencyjnej z pozostałymi członkami zespołu.

Coraz ważniejsze staje się umożliwienie pracownikom dostępu do narzędzi, do których są przyzwyczajeni w życiu codziennym. Korzystając z tych rozwiązań, mogą prowadzić rozmowy o wspólnym projekcie widząc się na ekranach monitorów. Mogą także szybko i łatwo przesyłać i udostępniać pomiędzy sobą dokumenty, nagrania czy zdjęcia za pomocą jednego komunikatora. Taka forma współpracy zyskuje na znaczeniu tym bardziej, że aktualnie zupełnie inaczej buduje się zespoły projektowe, które coraz częściej są rozproszone nie tylko w ramach danego kraju. Dodając do tego pracę typu home-office, która zyskuje na popularności na świecie, doskonale widać, że firmy i organizacje muszą zmienić sposób pracy.

Możliwość szybkiego i skutecznego kontaktu z pracownikami mobilnymi, konieczność funkcjonowania w firmie o nienormowanym czasie pracy, prowadzenie rozmów z klientami pomimo przebywania w znacznie oddalonych od siebie lokalizacjach czy ułatwienie funkcjonowania organizacji o zasięgu globalnym – to tylko kilka przykładowych wyzwań związanych z komunikacją, którym nowoczesne narzędzia komunikacyjne wychodzą naprzeciw.

