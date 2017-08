Wi-Fi na wczasach - w jakich lokalizacjach może go zabraknąć?

W całej Europie odsetek obiektów wakacyjnych, które mają w swojej ofercie dostęp do Internetu wynosi 65%. Polska jest zdecydowanie wyżej w odniesieniu do średniej europejskiej, osiągając odsetek 82%, jednak wciąż brakuje nam wiele do pierwszego miejsca w rankingu. Liderzy rankingu mogą wydać się zaskakujący: prawie 100% ofert zakwaterowania w krajach takich, jak Mołdawia, Białoruś czy Ukraina, deklaruje dostęp do Internetu.

Nocleg z Wi-Fi najrzadziej w Warszawie

W Polsce, jeśli chodzi o możliwość podłączenia do sieci, najlepszy rezultat osiąga województwo Świętokrzyskie i Lubelskie z wynikiem 94%. W 9 na 10 przypadków Internet na wakacjach znajdziemy też w województwach: Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Małopolskim i Dolnośląskim. Najmniej ofert noclegowych z dostępem do Internetu, bo jedyne 65%, zapewnia województwo Zachodniopomorskie. Tak niska pozycja w zestawieniu tego województwa może dziwić, biorąc pod uwagę popularność tego województwa w okresie wakacyjnym. Jeśli chodzi o polskie miasta, to w Warszawie najmniej kwater wakacyjnych udostępnia swoim gościom Internet – tylko 87% ofert ze stolicy ma taką opcję. Podobnie, w najbardziej turystycznych miejscowościach, takich jak Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań, Internet znajdziemy średnio w 4 na 5 ofertach wynajmu krótkoterminowego. Natomiast najwyżej w zestawieniu znalazł się Lublin i Bydgoszcz – osiągając ponad 95%.

W Skandynawii Internetu często brak

W krajach takich jak Białoruś, Ukraina czy Mołdawia możemy spokojnie aktualizować nasz Facebook – prawie 100% ofert zakwaterowania deklaruje dostęp do Internetu. Od 80-90% szans na wynajęcie apartamentu z Internetem mamy w Holandii, Rosji, Rumunii, Słowieni i krajach bałkańskich, takich jak Macedonia czy Serbia. Z kolei w niektórych wysoko rozwiniętych krajach możemy natrafić na zaskakująco niską liczbę ofert noclegów z dostępem do sieci. Internet w Szwecji i Finlandii oferowany jest tylko w 45-47% miejsc, w Danii i Norwegii w co drugim domku lub lokalu na wynajem wakacyjny.

Najwyższy poziom Internetu oferują takie stolice, jak Ryga, Belgrad, Tallin, Kijów czy Moskwa. W 9 na 10 ofertach Internet znajdziemy również w Wiedniu, Budapeszcie, Wilnie, Zagrzebiu, Reykjavíku czy Mińsku. Ponad 80% ofert wakacyjnych w Londynie, Barcelonie, Mediolanie, Paryżu, Amsterdamie czy Rzymie deklaruje dostęp do sieci. Najmniejszą szansę na skorzystanie z Wi-Fi w wynajmowanym lokum mamy w Bratysławie, gdzie taką opcję deklaruje tylko co drugi wynajmujący.

Wyniki naszego zestawienia mogą wydać się zaskakujące, ponieważ wysokie pozycje zajęły mniej turystyczne lokalizacje, takie jak województwo świętokrzyskie, czy Mołdawia. Musimy pamiętać, że dla osób wybierających typowo wakacyjny kierunek, jak Barcelona czy Gdańsk, ważniejsze są inne czynniki zakwaterowania, takie jak np. dostęp do miejskich atrakcji czy morza. Lokalizacje, które mają mniejszy potencjał turystyczny chcą zapewnić potencjalnemu turyście najwyższy standard, tym samym zachęcając go do skorzystania z dopracowanej oferty noclegowej. Stąd też starania, żeby w takich miejscach Wi-Fi było standardem.

Autor: Marta Górska, Project Manager HomeToGo.pl

Metodologia

Badanie opiera się na dostępności Internetu w przebadanych 1,3 mln domów i apartamentów wakacyjnych w całej Europie, dostępnych za pośrednictwem porównywarki HomeToGo w latach 2016-2017. Wynik oznacza stosunek liczby domków połączonych z Internetem podzielonej przez ich całkowitą liczbę w danym kraju.