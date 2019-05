Wi-Fi kończy 20 lat!

Wraz z rozpowszechnieniem Wi-Fi życie internautów uległo diametralnej zmianie. Nowa usługa oferowała swobodę, przyczyniła się do obniżenia kosztów i dała nowe możliwości zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i biznesowym.

802.11 powodów do radości

Rozwiązania z oficjalnym logo sieci Wi-Fi funkcjonują w standardzie transmisji IEEE 802.11. Produkty te posiadają certyfikat wydawany przez The Wireless Ethernet Compatibility Alliance, które w 2002 roku zmieniło nazwę na Wi-Fi Alliance. Dokument gwarantuje zgodność pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dodatkowo o kompatybilność zadbali również producenci rozwiązań sieciowych. Przykładowo, w 2001 roku uruchomiono program bezpłatnych licencji Cisco Compatible eXtensions, dzięki któremu produkty Wi-Fi oferowane przez innych dostawców mogły współpracować z bezprzewodowymi sieciami Cisco. Rozwój technologii umożliwiał wprowadzenie kolejnych ulepszeń Wi-Fi, m.in. związanych z eliminacją zakłóceń i zwiększeniem stabilności transmisji.

Dla współczesnego użytkownika Internetu sieć bezprzewodowa jest dobrem podstawowym, podobnie jak woda czy prąd. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez Wi-Fi, możliwości sprawdzenia mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej w kawiarni lub centrum handlowym, korzystając z lokalnego hotspota.

W firmach zaś, sieć bezprzewodowa daje możliwość przemieszczania się po biurze i korzystania z zasobów z dowolnego miejsca, co zwiększa swobodę pracy. Przetwarzanie informacji zbieranych przez inteligentne urządzenia pozwala natomiast zoptymalizować prowadzone działania. Biznes korzysta także z hiperlokalizacji, która umożliwia określenie z dużą dokładnością pozycji urządzeń działających w sieci bezprzewodowej za pomocą połączonej wiedzy z sieci 802.11 (Wi-Fi) oraz 802.15 (Bluetooth). Te informacje pozwalają “włodarzom” centrów handlowych czy dużych obiektów publicznych na badanie wzorców poruszania się klientów po ich obiekcie w ciągu danego dnia czy konkretnej imprezy masowej i na tej podstawie optymalizować ich obsługę.

Już niebawem, ponad połowa ruchu w Internecie będzie się odbywać za pośrednictwem Wi-Fi. Jak wynika z raportu Cisco Mobile Visual Networking Index (MVNI), w 2022 roku przewodowy ruch IP będzie stanowił jedynie 29% całości, podczas gdy Wi-Fi aż 51%. Za pozostałe 20% będą odpowiadały połączenia mobilne.

Czas na Wi-Fi 6

Najnowszy standard sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 został stworzony w oparciu o te same innowacje bezprzewodowe co 5G. Wykorzystuje technologię OFDMA, która pozwala na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych. Dzięki temu duża liczba użytkowników posiadających różne wymagania odnośnie przepustowości może połączyć się z pojedynczym punktem dostępowym. Wi-Fi 6 zmienia sposób, w jaki biznes i użytkownicy indywidualni wchodzą w interakcje ze światem, w którym lawinowo rośnie liczba urządzeń podłączonych do Internetu i rozmiar konsumowanych treści.

Źródło: Cisco