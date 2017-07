WhitePress pozwala ocenić zaangażowanie czytelnika – nowa funkcja analityczna

Co nowego dla marketerów?

Publikując teraz artykuł na WhitePress marketer wie, którą jego część przeczytał każdy użytkownik (nowość!). Skrypt bada czy użytkownik zapoznał się (przewinął ekran) tylko

z początkiem artykułu, czy też przeczytał całość. Następnie dane te prezentowane są

w postaci interaktywnych wykresów. „Dla nas jest to ważna funkcja, bo idziemy w stronę pomiaru ruchu i zaangażowania. Nasz kierunek to efektywny content marketing” – mówi Paweł Strykowski, CEO WhitePress. „Nie ukrywam, że wdrożenie nowego mechanizmu nie było łatwe – jednak efekt jest w naszej opinii bardzo sensowny i mam nadzieję, że zostanie doceniony przez naszych partnerów” – dodaje Strykowski.





To co pokazywane jest w nowych statystykach to rozwiązanie póki co unikalne na rynku –

z technicznego punktu widzenia wymaga wiedzy, gdzie dokładnie się zaczyna, a gdzie kończy artykuł. Jest to możliwe dzięki temu, że treści wszystkich artykułów platforma posiada

w swojej bazie.

„Nasz algorytm mierzenia zaangażowania korzysta z tego, że znamy treść artykułu. Musieliśmy uwzględnić różne zachowania skryptów stosowanych przez naszych wydawców oraz układ strony w zależności od urządzeń na których przeglądają artykułu czytelnicy. Efekt jednak jest satysfakcjonujący – w ponad 99% przypadków nasz algorytm działa poprawnie.” – dodaje Tomasz Kwaśny, CTO WhitePress.





WhitePress pozwala również dokładnie badać czas przebywania czytelnika na podstronie

z artykułem. Wśród nowości jest też możliwość sprawdzenia miasta, województwa i kraju, jeśli użytkownik ma IP, które umożliwia geolokalizację. Na tym nie koniec ulepszeń. Platforma umożliwia m. in. porównanie ruchu mobilnego z tradycyjnym czy analizę źródeł ruchu.

W przyszłości WhitePress zapowiada wprowadzenie kolejnych funkcji do analityki – będzie to na przykład porównanie zaangażowania w zależności od źródła ruchu lub desktop/mobile. Dodatkowe szczegóły będą prezentowane w najbliższym czasie.

Szczegóły na Whitepress.pl