Wesele bez stresu: przepych zastąp naturą

Nie każde wesele musi wyglądać tak samo – restauracja za rogiem, ślub naprzeciwko na ogródku z widokiem na parking. Jeśli Wasze serca biją w rytmie natury to możecie sprawić, aby ten wyjątkowy dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Zainspirujcie się szczegółami pochodzącymi z natury.

Szczegółowy plan to tylko połowa sukcesu

„Chcemy, żeby było minimalistycznie, damy radę to zaplanować nawet z zamkniętymi oczami.“ – jeśli to zdanie pasuje do Waszych planów, to ten tekst jest właśnie dla Was.

Zacznijcie przygotowania odpowiednio wcześnie – to nigdy nie zaszkodzi, a do tego oszczędzi wiele problemów ze zbliżającym się dniem ślubu. Podobnie jak u innych akcji i projektów, również z weselem mogą się zdarzyć problemy, których nie dało się przewidzieć.

Mogą zamknąć ulubioną wypożyczalnię sukni, zaproszenia będą brzydkie jak noc listopadowa. Wiadomo, jak to bywa… Jednak mając wystarczającą ilość czasu, takie problemy można rozwiązać.

Przygotujcie dokładną listę potraw i napojów, które chcecie zaproponować gościom. Zaplanujcie ślub, miejsce do spania dla gości itp. A to wszystko najlepiej wyobraźcie sobie w najmniejszym szczególe. Pomoże to w łatwiejszym znalezieniu słabych punktów, drobnostek, które by mogły spowodować komplikacje.

Bez jedzenia ani rusz

Wesele, chociaż teoretycznie nie obejdzie się bez gości, to na pewno nie obejdzie się też bez jedzenia. A tym bardziej bez dobrego jedzenia. Nawet w tej kwestii można pokusić się o minimalizm. Można zaserwować tradycyjne, polskie potrawy i smakołyki.

Trzeba pamiętać o tym, żeby upominki dla gości, takie jak ciastka, tort itp., porządnie zapakować, aby podczas przenoszenia nic im się nie stało. Dlatego na pewno przydadzą się pudełka na ciastka, które mają bardzo dużo zastosowań.

A ci z Was, którzy lubią szczegóły, mogą spróbować zamówić nadruk na pudełkach na słodkości z własnym napisem czy obrazkiem. Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia.

Podstawą jest miejsce

Zapierające dech w piersiach ozdoby i cudowna organizacja nie pomogą, jeśli wesele będzie w przydrożnej restauracji zaraz obok autostrady. Dlatego warto przemyśleć odpowiednie miejsce. Zastanówcie się, gdzie w ostatnim czasie czuliście się najlepiej.

Nie musi to być pałac albo luksusowa willa. Wystarczy mały hotelik niedaleko lasu z restauracją na pobliskim wzgórzu. Goście będą się wtedy czuli dobrze, a Wy będziecie spokojni, że wszystkich zachwyci Wasz specjalny dzień.

Ważnym jest, aby zapewnić dobry dojazd, parking i odpowiednią ilość miejsc do spania.

Wszystkie pomysły warto sobie zapisać, przemyśleć i ewentualnie przeprowadzić krótką ankietę między gośćmi, jeśli nie będziecie się mogli zdecydować.

Ozdoby. Inspiruj się naturą

Nie trzeba mieć pozłacanych obrusów, plutonu kelnerów albo mieć ślub na kobiercu wysłanym różami, a na weselu serwować kawior. Ozdoby weselne mogą być inspirowane prostotą przyrody i wiejskiej sielanki.

Zamiast kupowania albo wynajmowania zbyt drogich dekoracji, stoły można ozdobić własnoręcznie zebranymi kwiatami polnymi, gałązkami świerku albo prostymi, materiałowymi obrusami, których nie będzie trzeba wyrzucać zaraz po ubrudzeniu.

W prostocie siła

Czy zdecydujecie się na wesele w iście królewskim stylu, czy raczej na minimalistyczny ślub z elementami przyrody, nie zapomnijcie, że ma to być Wasz wielki dzień. Czyli na spokojnie i bez stresu.