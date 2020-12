WEI: Ile nas kosztują prezenty od państwa?

Celem raportu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej Polaków, która znajduje się na niezadowalającym poziomie. Z badania przeprowadzonego w 2017 r. dla serwisu ciekaweliczby.pl wynika, że tylko niecałe 40 proc. z nas zdaje sobie sprawę, że źródłem finansowania programów takich, jak 500+ są podatki, które płacą także oni, a nie np. sąsiedzi, czy zwolennicy innych partii. WEI chce pokazać, że deficyty budżetowe i dług publiczny to nie tylko abstrakcyjne pojęcia ekonomiczne, ale realne problemy pustoszące nasze portfele. W czasie pandemii jest to szczególnie istotne, gdyż Polska odnotuje na koniec roku rekordowy wzrost zadłużenia w relacji do PKB, a to wytworzy presję, by w najbliższych latach podnosić podatki. Rząd nie ma własnych pieniędzy, a darmowe obiady nie istnieją.

To prawda, że aż 11 spośród wyliczonych prezentów to te związane z pandemicznymi pakietami pomocowymi. Nie negujemy konieczności ich wprowadzenia – wskazujemy jednak na ich koszty, bo tych nie można ignorować. Dwa spośród 19 prezentów – tj., wypłata 13. emerytury i rekompensata dla mediów narodowych – mają charakter czysto polityczny. To samo możnaby powiedzieć też być może o podniesieniu pensji minimalnej, które raczej nie przysłużyło się sektorom najbardziej dotkniętych kryzysem, a jednocześnie zatrudniającym wielu niskowykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy w gastronomii otrzymali silniejsze bodźce do zwolnień. Podnosząc pensję minimalną, państwowy Mikołaj jest szczególnie cwany – zmusza tu innych do pokrycia kosztu tych prezentów (pracodawców), samemu zgarniając wynikające z nich dodatkowe daniny (od podniesionych pensji odprowadzane są podatki). Właściwie tylko jeden niepandemiczny prezent nie budzi kontrowersji - to dodatki emerytalne dla opozycjonistów z okresu PRL-u.

Tworząc raport, WEI korzystał z dostępnych w internecie publikacji medialnych oraz komunikatów rządowych. Wyliczenia mają charakter szacunkowy.

