Wegetariańskie burgery w domowej odsłonie – zobacz, czym zastąpić mięso

Kuchnia amerykańska cieszy się sporą popularnością wśród Polaków. Chociaż nie brakuje miłośników skrzydełek i udek podawanych w złocistej panierce, królują przede wszystkim burgery w dostawie. Możesz jednak pokusić się o samodzielne ich przyrządzenie – szczególnie, jeśli znane Ci lokale nie oferują dania w wersji wegetariańskiej. Poznaj więc najlepsze przepisy.

Burgery z ciecierzycy

Burgery w wersji bezmięsnej możesz przyrządzić z ciecierzycy. Do ich przygotowania będziesz potrzebować takich składników jak:

1/2 szklanki ugotowanej ciecierzycy

1 cebula

3 płaskie łyżki kaszy manny

odrobina oliwy z oliwek

przyprawy do smaku.

Cebulę pokrojoną w drobną kostkę podsmaż na patelni. Po delikatnym zarumienieniu przełóż do większej miski. Dodaj ciecierzycę, przyprawy oraz kaszę. Całość dokładnie zblenduj – na gładką masę. Uformuj kulki, spłaszcz na kształt okrągłych kotletów i obtocz w mące. Smaż z obu stron – tak długo aż kotlety zarumienią się.

Burgery z kaszy jaglanej

Alternatywą dla burgera mięsnego może być kotlet z kaszy jaglanej. Potrzebne składniki to:

1 i 1/2 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

po 1/2 szklanki prażonego sezamu i słonecznika

1 czerwona cebula

2 szklanki tartej marchewki

1/2 szklanki bułki tartej

3 łyżki mąki

1/4 szklanki oleju

przyprawy: kolendra, pietruszka, suszony imbir, chili, sól, pieprz.

Wszystkie składniki umieść w misce i dokładnie wymieszaj – tak, aby uzyskać kleistą masę. Uformuj kotlety i wyłóż na blaszce. Nagrzej piekarnik do 200oC i piecz przez ok. 30 minut. W połowie czasu pieczenia przewróć kotlety na drugą stronę.

Czym zastąpić mięso w burgerach? Inne propozycje

Ciecierzyca i kasza jaglana to nie jedyne opcje. Pomysłów na wegeteriańskie burgery jest znacznie więcej. Sprawdź, jak smakuje kotlet kalafiorowy, z soczewicy, czerwonej fasoli, zielonego groszku czy amarantusowy. Możesz także wykorzystać kaszę gryczaną, a nawet ziemniaki w połączeniu z kapustą kiszoną.

