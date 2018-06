Webinar "Zacznij w IT bez doświadczenia"

Sektor IT daje prawdopodobieństwo wysokich pensji już od początku kariery. Według analiz serwisu zarobki.pracuj.pl, programista z najwyżej 3-letnim doświadczeniem zarabia w Polsce średnio 5 700 złotych brutto. Firmy IT coraz chętniej zatrudniają osoby z niewielkim doświadczeniem w branży, szukające możliwości pracy w świecie nowych technologii. To wynik niedoboru specjalistów – jak wskazują badania firmy technologicznej Empirica, tylko w samych krajach UE do 2020 roku będzie brakować pół miliona informatyków.

Według twórców raportu „Rodzice w pracy. Życie na pełen etat”, zmianę ścieżki zawodowej lub pracodawcy rozważa więcej, niż połowa kobiet po porodzie (54%). Branża IT w obecnym kształcie daje takim osobom coraz więcej szans. Młodzi rodzice na co dzień dzięki kontaktom z dzieckiem kształcą wiele umiejętności: wielozadaniowość, cierpliwość, zdolność radzenia sobie ze stresem. Te cechy są bardzo cenne w pracy np. programistów, testerów czy UX designerów. Podczas webinaru chcemy opowiedzieć o tym, jakie praktyczne kroki mogą podjąć zainteresowani branżą IT, w tym młodzi rodzice. I na co mogą liczyć, gdy już do tej branży wejdą.

Oczywiście nawet u początkujących specjalistów IT mile widziane są wszelkie doświadczenia pracy przy projektach technologicznych i odbyte kursy. Pozwalają one z większą pewnością aplikować na stanowiska juniorskie w dynamicznie rozwijających się firmach IT. Dlatego uczestnicy webinaru zapoznają się także z charakterystyką kursów prowadzonych przez Coders Lab, największą polską szkołę IT. Ukończyło je dotychczas 1500 osób, z czego 82% z nich znalazło po nich zatrudnienie w branży informatycznej.

Słuchacze webinaru dowiedzą się m.in.:

• jakie perspektywy stwarza praca w IT,

• jakie kompetencje rodzicielskie przydadzą się w pracy w IT,

• jak rozpocząć pracę w branży technologicznej,

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – wymaga wyłącznie rejestracji na stronie wydarzenia.

Źródło: Pracuj.pl