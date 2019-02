Wearables przyszłością medycyny - wpłyną na pracę mózgu i przyspieszą gojenie ran

Gadżety do noszenia stają się coraz bardziej inteligentne i innowacyjne. Indyjska firma technologiczna GOQii stworzyła asystenta, który jest w stanie od podstaw przygotować biegaczy do udziału w maratonach oraz innych zawodach biegowych. Run GPS to klasyczna opaska sportowa, która oprócz pomiaru podstawowych parametrów życiowych pozwoli ułożyć profesjonalny, trzymiesięczny plan treningowy.



Najnowsze zegarki Apple Watch wyposażono z kolei w moduł EKG, który monitoruje pracę serca użytkownika i jeśli wykryje wczesne objawy zawału – informuje o tym najbliższych. Naukowcy z University of Wisconsin-Madison poszli o krok dalej i skonstruowali opaskę leczniczą z nanogeneratorem wytwarzającym prąd z tarcia powstającego podczas noszenia urządzenia. Pozyskana energia przesyłana jest do plastrów wyposażonych w elektrody przyspieszające gojenie się ran.



Technologie ubieralne mogą pomóc także w medytacji. Opaska Muse wyposażona jest w moduł EEG, który nieustannie dokonuje pomiaru aktywności elektrycznej mózgu. Zebrane dane pozwalają ustalić aktualny poziom skupienia podczas ćwiczeń. Dzięki tym informacjom asystent medytacyjny może na bieżąco modyfikować ścieżkę dźwiękową, dopasowując ją do nastroju i poziomu koncentracji użytkownika.



Przełomem w sektorze technologii ubieralnych są urządzenia pełniące funkcję interfejsu mózg–komputer. Prototypowa opaska Edge od firmy Humm monitoruje aktywność mózgu i wykorzystuje impulsy elektryczne do stymulowania kory przedczołowej użytkownika. Wczesne testy urządzenia wykazały, że kilkuminutowa sesja stymulacyjna może na kilka godzin poprawić zdolności poznawcze o 10–20%. Edge jest jednak dopiero w fazie testów, urządzenie nie przeszło jeszcze procesu certyfikacyjnego, który dopuściłby je do powszechnego użycia.



Z badań przeprowadzonych przez Market Research Engine wynika, że w najbliższych latach branża technologii ubieralnych będzie się rozwijać w tempie 15% w skali roku, a do 2022 roku osiągnie wartość ponad 51 mld dol.

