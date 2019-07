Wczoraj wakacje z walizką na kluczyk, dziś przed wyjazdem warto zabezpieczyć dane z urządzeń mobilnych

Kradzież telefonu czy laptopa to jeden z najczarniejszych wakacyjnych scenariuszy. Są też inne. Jeśli zastosujesz się do tych rad, masz szansę na spokojny wypoczynek.

Wszystko w jednym miejscu

Telefon już od dawna nie służy nam tylko do dzwonienia. Smartfony, podobnie jak laptopy czy tablety, to prawdziwa skarbnica danych o nas samych i nie tylko. Trzymamy w nich listy kontaktów, zdjęcia, filmy, historię lokalizacji, dane finansowe, a nawet medyczne. To dlatego nawet w wakacje nie możemy zrobić sobie wolnego od dbania o ich bezpieczeństwo.

Przed wyjazdem znajdź czas, aby sprawdzić, co masz w telefonie/laptopie/tablecie, które zamierzasz zabrać w podróż. Usuń lub przenieś te informacje/pliki, które nie będą Ci potrzebne na wyjeździe. Dzięki temu prostemu zabiegowi, w przypadku np. kradzieży, utrata danych będzie mniej bolesna.

Michał Strzelczyk z CERT NASK radzi zaś skorzystać z aplikacji, które umożliwiają śledzenie, gdzie aktualnie znajduje się nasze urządzenie, a nawet wyczyszczenie go z danych w przypadku zgubienia lub kradzieży. Wiele urządzeń mobilnych ma wbudowaną taką funkcję. Wystarczy ją włączyć.

W kontakcie

Będąc na miejscu – zwracajmy uwagę na sieci, z którymi się łączymy. Chcąc uniknąć kosztów często szukamy otwartych wi-fi. Jeśli nie będziemy ostrożni, możemy za to sporo zapłacić.

Sieci w domu, czy pracy zazwyczaj są dobrze zabezpieczone. Jednak w podróży każdą sieć, z którą się łączymy, powinniśmy traktować jako potencjalnie niebezpieczną.

Nie wiemy, kto jest do niej podłączony, ani czy nie ma wrogich zamiarów. Dlatego, kiedy musimy z niej korzystać, bo nie mamy innej możliwości, nie logujmy się do ważnych serwisów, takich jak bankowość internetowa, konto e-mail i media społecznościowe.

Ekspert z CERT NASK radzi, aby zadbać o ochronę naszego połączenia, np. korzystając ze sprawdzonego rozwiązania VPN. Dzięki niemu, przesyłane w sieci dane zostaną objęte szyfrowaniem. Możemy też użyć własnego modemu komórkowego, co jednak wiąże się często z dodatkowymi opłatami, wynikającymi z transferu danych.

Przed wyruszeniem w podróż, sprawdź stawki roamingu u Twojego operatora, zwłaszcza te dotyczące przesyłu danych. Mogą być całkiem wysokie. Dlatego, jeśli nie chcesz, aby Twój rachunek telefoniczny wyniósł Cię tyle, co wyjazd – wyłączaj przesył danych, kiedy go nie potrzebujesz.

Poradnik last minute

Jeśli jesteś dzień lub dwa przed podróżą:

· Uaktualnij swoje urządzenia, aplikacje i program antywirusowy.

· Uaktualnij zabezpieczenia w swoich telefonach/tabletach/laptopach, np. zaporę sieciową.

· Zadbaj o to, aby nie instalować na swoim urządzeniu aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł.

· Zabezpiecz sprzęt silnymi hasłami (to – w przypadku jego utraty – znacząco utrudni dostęp niepowołanych osób do danych, które tam przechowujesz).

· Zaszyfruj urządzenia (to także uniemożliwia postronnym dostęp do Twoich danych).

· Zrób pełną kopię zapasową danych (jeśli to zrobisz, nawet jeśli coś się stanie Twoim urządzeniom dane pozostaną bezpieczne i możliwe do odzyskania).

A po powrocie? Jeśli przed wyjazdem zainstalowałeś aplikacje, z których korzystałeś tylko w trakcie wyjazdu i nie planujesz korzystać z nich w Polsce, odinstaluj je.

Nie tylko w wakacje, ale zawsze, warto dbać o fizyczne bezpieczeństwo naszego sprzętu. Nie zostawiajmy go w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Okazja czyni złodzieja.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji