Wchodzenie pieszych na przejście będzie wyzwaniem dla kierowców. Eksperci wątpią, że nowe prawo poprawi bezpieczeństwo na drogach

Od 1 czerwca kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych musi zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego. Jest też zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście, w tym zatrzymania pojazdu.