Spośród skarg i zapytań nadesłanych do ECK w miesiącach kwiecień - czerwiec, aż 25% dotyczyło transportu lotniczego (problemów z lotem i bagażem), 14% kategorii “odzież i obuwie”, natomiast 6% usług subskrypcji konta na portalu randkowym. Dość popularne okazały się sprawy związane z zakupem telefonu i wynajem noclegu (po 4%)

Zestawienie przykładowych spraw z happy endem

Wymagania klienta

Wynajem auta za granicą może okazać się nie lada wyzwaniem, przekonali się o tym polscy turyści, którzy zaplanowali wycieczkę do Hiszpanii. Konsumenci skorzystali z pośrednictwa polskiego biura podróży, mieli kilka wymagań: niewielkie auto, odebranie samochodu spod hotelu (za co musieli uiścić dodatkową opłatę) oraz opłacenie kaucji w gotówce.

Pracownik biura zapewnił, że wszystkie warunki zostaną spełnione. Na miejscu okazało się, że hiszpańska wypożyczalnia nie odnotowała dodatkowej płatności za dostarczenie samochodu pod hotel. Konsumenci musieli je odebrać z miejscowości oddalonej o 25 km. Przy odbiorze okazało się, że kaucja może być uiszczona wyłącznie za pośrednictwem karty kredytowej, której klienci nie posiadali. Niewystarczająca okazała się również informacja na voucherze, wskazująca na płatność gotówką lub kartą. W konsekwencji turystom nie wydano samochodu.

Konsumenci wysłali reklamację do polskiego biura. Okazało się, że stroną umowy jest niemiecki oddział. Mimo tego, że konsumenci opisali, do jakich zaniedbań dopuściła się firma, w odpowiedzi otrzymali informację, że do sytuacji doszło z ich winy. Klienci złożyli skargę do ECK Polska, które dzięki współpracy z ECK Niemcy udowodniło, że za niedopatrzenie odpowiada polskie biuro. W konsekwencji konsumenci otrzymali zwrot pełnej kwoty 609,87 zł, którą zapłacili w biurze podróży.

Sztuka spania

Zbliżały się święta. Konsumentka przygotowując się na wizytę mamy, kupiła kanapę przez Internet w rumuńskim sklepie. Już podczas pierwszej nocy, mama z niej spadła. Okazało się, że sofa przechyla się na boki, jeśli leży się na jej brzegu. Konsumentka postanowiła złożyć reklamację, do której dołączyła filmik. Na nagraniu jej mąż przemieszcza się po chyboczącym meblu. Firma odpisała, że to mama nieprawidłowo użytkowała kanapę, ponieważ powinno się na niej spać na środku, w miarę nieruchomo. Mebel zatem nie ma wad. Konsumenta skorzystała wówczas z bezpłatnej pomocy ECK Polska i ECK Rumunia. Dzięki niej otrzymała zwrot pieniędzy oraz voucher na 450 zł.

„Skaza” na życiorysie

Pani Beata chciała zostać zauważona przez przyszłego rekrutera, skorzystała więc z płatnego kreatora CV. Za wybrany szablon zapłaciła 9,99 zł. Po tygodniu z jej karty serwis pobrał kwotę 59,99 zł. Okazało się, że równocześnie zawarła umowę abonamentową na korzystanie z założonego konta. Kwota miała być pobierana co miesiąc. Co ważne, o istnieniu subskrypcji firma jej wyraźnie nie poinformowała. Konsumentka od razu chciała zrezygnować z abonamentu i odzyskać blisko 60 zł. Właściciel portalu odmówił, a że jest zarejestrowany w Holandii, sprawa trafiła do ECK Polska. Po interwencji polskiego i niderlandzkiego centrum firma oddała 59,99 zł i zmieniła sposób prezentowania informacji na swojej stronie. Dodatkowo przedsiębiorca zaczął podawać swoje pełne dane kontaktowe, miejsce rejestracji, dokładniej określił prawo właściwe w regulaminie.

Źródło: ECK