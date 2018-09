Wartość rynku ubezpieczeń od cyberzagrożeń wzrasta z ogromnym przyspieszeniem

Cyberprzestępcy przyczynili się do powstania legalnego i imponującego swymi rozmiarami rynku ubezpieczeń cyfrowych. Wg niemieckiej firmy, Munich Re, przedsiębiorstwa podwoją do 2020 roku swoje roczne wydatki na ubezpieczenia tego typu do łącznej kwoty około 8-9 miliardów dol. (w ubiegłym roku wyniosły 3,4-4 miliardów dol.).