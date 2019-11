Wartość rynku komputerów używanych w Polsce to blisko 7 mld zł. Trwa crowdfunding ZIKOM na regeneracje i dystrybucję sprzętu IT

Konsumpcyjny styl życia i pogoń za nowinkami sprawiają, że każdego roku kupujemy coraz większe ilości sprzętu komputerowego. Jednym z efektów takich działań jest znaczne skrócenie cyklu życia elektroniki, co przekłada się na zwiększenie ilości elektroodpadów. Tymczasem produkcja jednego nowego komputera wymaga użycia niemal 1,8 t surowców, w tym m.in. 1500 litrów wody, 240 kg węgla oraz 22 kg chemikaliów. Według ekonomistów, receptą na pogodzenie rosnącej konsumpcji z ograniczającymi się zasobami Ziemi jest koncepcja Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zakładająca m.in. wielokrotne wykorzystywanie dóbr i ograniczanie produkcji odpadów. Model biznesowy wpisany w ideę GOZ realizuje od 17 lat ZIKOM

Zgodnie z naszymi szacunkami, wartość rynku komputerów używanych w Polsce to blisko 7 mld zł, a wziąwszy pod uwagę szerzącą się dyskusję na temat konieczności ograniczania elektroodpadów, rynek ten będzie sukcesywnie się rozwijać. Nasze doświadczenia pokazują, że dobry, biznesowy komputer po regeneracji może służyć przez długie lata, podobnie jak dobre, używane auto. I jest tego świadomych coraz więcej klientów, zarówno z segmentu B2B, jak i B2C – dodaje Bartosz Zięba założyciel i prezes ZIKOM.

W planach rozwój sieci sprzedaży i GPW

W celu pozyskania środków na inwestycje, spółka postawiła na finansowanie społecznościowe i w drugiej połowie września wystartowała z kampanią crowdfundingową na portalu Beesfund. W jej ramach wyemitowała niemal 80 tys. akcji, każda w cenie 25 zł. ZIKOM chce poprzez finansowanie społecznościowe pozyskać niecałe 2 mln zł, co stanowi ok. 7,4 proc. akcji przedsiębiorstwa. – Zgromadzony kapitał chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie zapasów asortymentu oraz rozwój kanałów sprzedaży i działu produkcji. Nasze doświadczenie pokazuje, że tylko dzięki rozszerzeniu zapasów sprzętowych, przy wykorzystaniu obecnych kanałów sprzedaży, jesteśmy w stanie w niedalekiej perspektywie zwiększyć przychody firmy o blisko 40 proc. Według naszych szacunków jesteśmy w stanie obsłużyć na tę chwilę sieć ok. 70 sklepów. Pokazuje to jak duży mamy potencjał wzrostu. Do końca 2021 roku mamy w planach rozbudowę sieci sklepów detalicznych do 50 placówek, rozwijając jednocześnie sprzedaż internetową, która na tę chwilę stanowi ok. 10 proc. wszystkich transakcj – mówi Bartosz Zięba.

Na tę chwilę ZIKOM posiada 4 własne sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy. W ostatnim czasie firma rozpoczęła też testy modelu sieci sprzedaży opartego na franczyzie, otwierając 3 dodatkowe placówki. Spółka liczy, że sukcesywny rozwój hybrydowego modelu sprzedaży pozwoli na rozbudowę oraz zróżnicowanie portfela klientów (obecnie 70 proc. sprzedaży realizowana jest w segmencie B2B). Do 2024 roku ZIKOM planuje także debiut giełdowy na parkiecie głównym. Kampania crowdfundingowa ma stanowić pierwszy etap przygotowań do wejścia na GPW.

Co zyskują nowi akcjonariusze

Na nowych akcjonariuszy ZIKOM czeka szereg benefitów zróżnicowanych w zależności od kwoty zakupionego pakietu. Zainteresowani, potencjalni współwłaściciele ZIKOMu mogą nabyć pakiety o wartości: 50, 250, 750, 5 tys., 10 tys., 20 tys., 50 tys. oraz 100 tys. zł. Wśród oferowanych korzyści znajdują się m.in. certyfikaty akcjonariusza i eko-inwestora, udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, gadżety firmowe czy kupony zniżkowe do wykorzystania w sklepie ZIKOM. Posiadacze większej liczby akcji (od 400 szt. wzwyż) otrzymają ponadto ekskluzywne, grawerowane pióro. Z kolei zakup pakietu o wartości 20, 50 czy 100 tys. zł wiąże się także z voucherami na weekendowy wyjazd do winnicy czy SPA oraz uroczystą kolacją z Zarządem podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pierwszy inwestor, który nabędzie pakiet akcji o wartości 100 tys. zł, zostanie ponadto Członkiem Rady Nadzorczej.

Kampania crowdfundingowa ZIKOM ma zakończyć się 18 listopada. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na: akcjazikom.pl