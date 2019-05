Warszawski startup partnerem edukacyjnym Microsoftu

Misją Skriware jest pomoc w kształceniu najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji STEAM, kluczowych na przyszłym rynku pracy. Aby zrealizować ten cel, startup wypracował autorski program edukacyjny, który łączy nauki ścisłe, technologię i design. W nauczaniu dzieci i młodzieży ma pomóc autorski ekosystem, składający się z łatwych w obsłudze drukarek 3D, programowalnych robotów – Skribotów – oraz platformy e-learningowej.

Skriware wstąpił do grona partnerów Microsoft, którzy aktywnie działają na polu edukacji. Oprócz wspólnego tworzenia nowoczesnych rozwiązań w sektorze EdTech startup będzie mógł również liczyć na wsparcie techniczne i marketingowe giganta IT. W ramach współpracy promocyjnej Microsoft i Skriware będą wspólnie uczestniczyć w największych targach i wydarzeniach branżowych.

Partnerstwo otwiera startupowi drzwi do współpracy z kolejnymi partnerami. Dzięki temu twórcy polskiego ekosystemu edukacyjnego będą mogli zweryfikować swoje założenia z zagranicznymi specjalistami od edukacji czy prognozami analityków na temat przyszłego rynku pracy. Pomoże to startupowi na bieżąco dostosowywać produkty do realnych potrzeb zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Startup umieścił swoje oprogramowanie w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. W związku z tym otrzymał certyfikację od koncernu. Zaimplementował też system automatycznego logowania Single Sign-on pomiędzy Office 365 i platformą Skriware Academy, co ułatwi użytkownikom produktu Microsoft korzystanie z zasobów edukacyjnych.

Pierwszą imprezą, na której Skriware zaprezentował się wspólnie z nowym partnerem, były organizowane w Warszawie EduDays, 16 maja 2019. Wydarzenie zgromadziło nauczycieli i decydentów edukacyjnych, będąc okazją do wymiany wiedzy na wysokim poziomie, poznania i przetestowania najnowszych rozwiązań technologicznych dedykowanych nauczaniu.

