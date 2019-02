Warszawski Oracle Code Explore

Oracle Code to okazja do tego, by poznać trendy w budowaniu aplikacji z wykorzystaniem popularnych metodyk i technologii open source. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kontenery, mikrousługi, projektowanie API, chatboty, uczenie maszynowe, DevOps, a także techniki programowania w bazach danych oraz w języku Java.

Polskiej edycja konferencji Oracle Code Explore odbędzie się we wtorek 19 lutego 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konferencja potrwa od godz. 9:00 do 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, , zaś zainteresowani uczestnictwem mogą zarejestrować się pod tym linkiem.

W programie wydarzenia znajdą się trzy sesje równoległe, podczas których będzie można wysłuchać referatów oraz wziąć udział w warsztatach praktycznych (uczestnicy zapisujący się na warsztaty praktyczne proszeni są o zabranie laptopów). Ponadto, organizowana jest również konferencja wirtualna, którą można obserwować tutaj.

Źródło: Oracle