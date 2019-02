Warszawa kusi obcokrajowców luksusami

Obcokrajowcy w Warszawie

Wśród cudzoziemców przebywających w stolicy Polski legalnie i z zameldowaniem dominują oczywiście Ukraińcy, których liczba wynosi około siedmiu tysięcy. Po nich w statystykach plasują się Wietnamczycy, Białorusini i Rosjanie. Warszawę wybrało prawie ośmiuset Francuzów i tyle samo Chińczyków, około sześciuset Niemców i Brytyjczyków, wreszcie prawie czterystu Hiszpanów – tyle wynika ze statystyk udostępnianych przez stołeczny urząd miejski.

Wśród warszawskich obcokrajowców nie brak ludzi dobrze i bardzo dobrze sytuowanych – dyplomatów, biznesmenów oraz osób zajmujących menadżerskie stanowiska w dużych firmach i korporacjach, a więc specjalistów różnych branż pracujących za granicą. Ludzi tych stać na luksusowe domy i mieszkania, których w Warszawie nie brakuje. Chcą mieszkać komfortowo i bezpiecznie, a gotowi są płacić za to ceny, których nie powstydziłaby się niejedna inna europejska stolica.

Agencja dla klientów z wymaganiami

Luksusowy dom w Konstancinie? Apartament w Śródmieściu? Nieduże, ale komfortowe mieszkanie na Woli? Żaden problem, doradcy zajmą się wszystkim. Także wtedy, gdy klient nie szuka lokum dla siebie, lecz ma luksusową nieruchomość i chciałby ją korzystnie sprzedać albo zarabiać na jej wynajmowaniu klientom z zasobnymi portfelami.

Osobisty doradca klienta wyręczy go we wszystkim, nie wyłączając pomocy w przeprowadzce do stolicy, zadba o całą stronę organizacyjno-prawną zawieranej transakcji, zapewni TV, telefon i internet, a także umowy serwisowe, jeśli klient sobie tego oczywiście życzy. Dotyczy to również właścicieli nieruchomości, którzy mogą powierzyć agencji zarządzanie nimi, a sami oddać się mniej przyziemnym sprawom, choćby i na drugim końcu świata.

Biznes z perspektywami

Najważniejszą grupą klientów są jednak najemcy, których kompleksowa obsługa i wynikający z niej komfort sprawiają, że agencja zyskuje na marketingu szeptanym: zadowolony klient poleca ją innym. Na wszechstronną pomoc mogą liczyć także zamożni Polacy, którzy dopiero przymierzają się do zakupu luksusowych nieruchomości na wynajem.

Bo przecież chętnych będzie stopniowo przybywało. Stolica Polski przyciąga z każdym rokiem coraz więcej doskonale opłacanych, a więc i wymagających obcokrajowców, szukających domów i mieszkań na odpowiednio wysokim poziomie.