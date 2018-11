WannaCry nadal aktywny - w III kwartale 2018 r. zaatakował niemal 75 tys. użytkowników

W maju 2017 r. miała miejsce seria cyberataków przy użyciu oprogramowania kryptograficznego WannaCry, która nadal jest uznawana za jedną z największych epidemii ransomware w historii. Chociaż Microsoft opublikował łatę dla swojego systemu operacyjnego w celu usunięcia luki wykorzystywanej przez WannaCry jeszcze zanim rozpoczęły się ataki, wirus zdołał zainfekować setki tysięcy urządzeń na całym świecie. Tak jak wszystkie programy kryptograficzne, zmienił pliki na komputerach ofiar w zaszyfrowane dane, żądając płacenia okupu w zamian za otrzymanie klucza deszyfrującego, uniemożliwiając tym samym korzystanie z zainfekowanego urządzenia.

Skutki epidemii okazały się druzgocące: ofiarami były głównie organizacje posiadające systemy sieciowe, dlatego doszło do paraliżu firm, fabryk oraz szpitali. Chociaż incydent obnażył zagrożenia, jakie stanowią programy kryptograficzne, a większość komputerów PC na całym świecie została zaktualizowana i jest odporna na szkodliwe programy wykorzystujące lukę stosowaną przez WannaCry, statystyki pokazują, że cyberprzestępcy wciąż próbują wykorzystać komputery, które nie zostały załatane, a ich liczba na całym świecie nadal jest spora.

Łącznie, w trzecim kwartale 2018 r. rozwiązania bezpieczeństwa Kaspersky Lab uchroniły 259 867 unikatowych użytkowników przed atakami programów kryptograficznych, co stanowi 39% wzrost w stosunku do ubiegłego kwartału, gdy liczba ta wynosiła 158 921. Wzrost ten odznaczał się szybkim, ale stałym tempem. W tym samym czasie WannaCry atakował 74 621 unikatowych użytkowników na całym świecie, co stanowi 28,72% wszystkich użytkowników zaatakowanych przez programy szyfrujące dane w tym okresie. Odsetek ten wzrósł aż o ponad dwie trzecie w stosunku do III kwartału 2017 r., gdy wynosił 16,78%.

Źródło: Kaspersky Lab