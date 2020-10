Walizki kabinowe - jaką wybrać na wyjazd służbowy?

Wymiary walizki kabinowej – o tym warto pamiętać!

Podstawową kwestią, o której należy pamiętać, wybierając walizkę kabinową, jest jej rozmiar. Nie chodzi tu tylko o wygodę czy pakowność walizki, ale o wymogi linii lotniczych. Wszystko dlatego, że nie ma jednego gabarytu walizki kabinowej, który byłby zgodny z wymogami wszystkich przewoźników. Najczęściej są one zbliżone i kilka linii korzysta z tego samego rozmiaru, ale warto przed odlotem sprawdzić, jaki maksymalny wymiar, a czasem również wagę mogą mieć walizki, które zabiera się na pokład.

Oto dopuszczalne rozmiary walizek w najpopularniejszych liniach lotniczych:

Lot, Lufthansa, WizzAir – 55x40x23 cm;

RyanAir – 55x40x20 cm;

easyJET – 56x45x25 cm;

AirFrance, KLM – 55x35x25 cm;

Qatar Airways – 50x37x25 cm;

American Airlines – 56x36x23 cm.

Maksymalna waga walizki kabinowej wynosi najczęściej 8 lub 10 kg, choć zdarzają się też linie, gdzie górna granica wagi to 7 lub 12 kg. Dlatego też przed odlotem warto

to sprawdzić. Nie jest to jednak wygórowany limit, nawet szczelnie wypełniona walizka rzadko kiedy przekracza te wartości.

Walizki kabinowe w podróży służbowej

Jest co najmniej kilka powodów, aby wybrać walizkę kabinową zamiast torby podróżnej lub dużej walizki przekazywanej do luku bagażowego.

Obniża to koszt podróży. Linie lotnicze najczęściej każą dopłacać za bagaż rejestrowany. W ramach ceny biletu można wziąć ze sobą jedynie walizkę kabinową, ewentualnie niedużą torbę na laptopa lub aktówkę.

Walizki kabinowe pozwalają oszczędzać czas. Nie trzeba ich odprawiać, więc jeśli wydrukowało się kartę pokładową zawczasu przez internet, można od razu iść do kontroli bezpieczeństwa. Po wylądowaniu można też natychmiast opuścić lotnisko – bez czekania, aż obsługa rozładuje bagaże i przekaże je podróżnym. To oszczędność nawet kilkudziesięciu minut.

Walizki kabinowe są po prostu wygodne. W środku zmieszczą naprawdę dużo. Nie trzeba się więc obawiać, że w przypadku dłuższej podróży służbowej zabraknie miejsca na dodatkową garderobę czy kosmetyki. Najczęściej są to również walizki na kółkach, więc poruszanie się z nimi zarówno na lotnisku, jak i poza nim jest bardzo komfortowe.

Jak wybrać walizkę kabinową?

Najpopularniejsze są walizki kabinowe wykonane z tworzyw sztucznych. Dostępne są trzy rodzaje, każdy o nieco innych właściwościach. Wszystkie jednak zapewniają dobrą ochronę przed wilgocią.

1. Walizki kabinowe z poliwęglanu (policarbonu) są najlżejsze i najbardziej wytrzymałe, nawet pod dużym naciskiem nie pękają. Są jednak najdroższe, więc warto wybrać je, gdy często odbywa się podróże służbowe, a walizka ma być zawsze w gotowości.

2. Alternatywą mogą być walizki kabinowe z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy). To tworzywo jest nieco cięższe, mniej wytrzymałe, ale również zdecydowanie tańsze. To najlepszy wybór dla osób, które w podróże służbowe wyjeżdżają rzadko, a walizka nie jest intensywnie eksploatowana.

3. Walizki kabinowe z polipropylenu – w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że są one drogą pośrednią między poliwęglanem, od którego są tańsze, a ABS-em, od którego są bardziej wytrzymałe.

Warto pamiętać też o tym, że dostępne są również walizki kabinowe z tkaniny poliestrowej. Są one bardziej elastyczne od tworzywa sztucznego, nie grozi im pęknięcie pod wpływem nacisku i mogą mieć zewnętrzne kieszenie. Są również niezwykle wygodne – podobnie jak te wykonane z tworzywa, również mogą być to walizki na kółkach.