Walentynki z perspektywy polskich internautów

Jak pokazują wyniki badania „Walentynki 2019 według Polaków”, co trzeci z respondentów chciałby przeżyć szalony wieczór w postaci niespodzianki. Dla 27% udane święto zakochanych to wieczór tylko we dwoje. Aż 19% liczy tego dnia na wyznanie miłości, ale bez propozycji małżeństwa, 11% na udany seks, a 7% na oświadczyny.



Obecnie Walentynki postrzegamy głównie przez pryzmat kiczu – 28% odpowiedzi i komercji towarzyszącej dniu zakochanych – 15% odpowiedzi. Nie brakuje jednak osób, dla których święto zakochanych to dobry moment, aby pokazać bliskiej osobie swoje uczucia – 23% odpowiedzi. Według 16% respondentów to miłe święto, które warto celebrować, a według 14% to jednodniowe zamieszanie, aby przypodobać się partnerce lub partnerowi.



Organizacją Walentynek według 72% zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków powinien zająć się mężczyzna. Co ciekawe, jak wynika z 67% odpowiedzi, to właśnie mężczyźni przywiązują większą wagę do dnia zakochanych.



Walentynki, jak wynika z odpowiedzi udzielanych przez respondentów są jednak ważnym elementem pielęgnowania związku. Według 54% Polaków nieudane Walentynki mogą być pretekstem do zerwania, co potwierdza również 12% respondentów mówiąc wprost, że przywiązujemy dużą wagę do tego święta.



Największą wpadką walentynkową jest kłótnia z ukochanym lub ukochaną, co potwierdza 37% respondentów i spotkanie z byłą lub byłym – jak zdradza 32% zapytanych Polaków. Do wpadek zalicza się również niepamiętanie o Walentynkach i nieprzygotowanie się do ich świętowania według 19% respondentów, jak również podarowanie nietrafionego upominku.



Na pytanie – jaki prezent walentynkowy ucieszyłby Cię najbardziej? Co trzeci spośród 1115 respondentów badania „Walentynki 2010 według Polaków” wskazuje na kolację przy świecach przygotowaną przez ukochanego lub ukochaną. Na drugim miejscu wśród preferowanych upominków walentynkowych pojawia się nietypowa niespodzianka, jak na przykład sesja fotograficzna dla dwojga, romantyczny lot awionetką.



Upominki są nieodłącznym elementem dnia zakochanych. Co trzeci z zapytanych respondentów badania, planuje wydać na walentynkowy prezent od 100 do 300 zł. Dla 25% akceptowalną kwotą jest upominek do 100%, a dla 19% tylko do 50 zł. Nie brakuje również osób, które zamierzają zaszaleć i wydać od 300 do 500 zł – jak wynika z deklaracji 14% respondentów i nawet powyżej 500 zł – 7% deklaracji. Tylko 3% zapytanych Polaków zdradza, że nie planuje zakupu walentynkowego upominku.



Koszt świętowania dnia zakochanych, czyli rachunek za kino czy kolację powinien zapłacić zdecydowanie mężczyzna – tak uważa 49% respondentów badania. Według 37% rachunek zakochani powinni zapłacić wspólnie.



Badanie „Walentynki 2019 według Polaków” zostało zrealizowane na próbie 1115 respondentów w formie ankiety online w styczniu 2019

Źródło: Prezentmarzeń