Walcowanie blach — cała prawda o walcowaniu na zimno i gorąco

Walcowanie blach — jak znaleźć fachowca?

Obecnie istnieje wiele firm, które oferują co najmniej jedną usługę, tj. walcowanie na zimno, lub też na gorąco. Warto zatem uzyskać najpierw podstawową wiedzę na temat tych metod, a później zapoznać się z ofertą producenta, taką jak ta oferowana przez firmę https://gieciewalcowanie.pl/walcowanie-blach/. W ten sposób podejmiemy najlepszą decyzję.

Specyfika walcowania na zimno

Ten rodzaj walcowania wyróżnia się głównie tym, że modyfikuje blachy za pomocą walców, które wcześniej nie zostały nagrzane. To, co warto w tym przypadku wyróżnić to wsady, którymi są kręgi, pochodzące z walcowni gorących. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że cechą charakterystyczną walcowania na zimno jest pewna nieprzewidywalność. Wybrany przez nas gatunek stali wpłynie bezpośrednio na to, jak długo będą trwały poszczególne etapy, a nawet na to, w jakiej kolejności się one odbędą.

Najczęstszy schemat walcowania na zimno

Firmy specjalizujące się w walcowaniu tą metodą wskazują na to, że najczęściej cały proces technologiczny rozpoczyna się od trawienia. Później dochodzi do typowego walcowania oraz wyżarzania. Ostatnim etapem jest wygładzanie i wykańczanie.

Cechy charakterystyczne walcowania na zimno

Najczęściej tą metodą powstają cienkie blachy oraz taśmy. Jednak przy tym trzeba podkreślić, że ich jakość jest bardzo wysoka, ale przede wszystkim dotyczy to wykończenia. Cenione jest również za możliwość uzyskania elementów, które muszą wyróżniać się bardzo dużym poziomem technicznym.

Czego nie wiesz o walcowaniu metodą na gorąco?

Jak wskazuje sama nazwa, w tym przypadku następuje kilkukrotne ugniatanie między walcami metalu, który często zostaje rozgrzany nawet do 1300 stopni Celsjusza. W tym przypadku schemat procesu technologicznego jest bardziej rozbudowany i najczęściej odbywa się w aż ośmiu etapach, wśród których jest m.in. oczyszczanie wsadu, szlifowanie, walcowanie, redukcja szerokości, czy obróbka wykończeniowa.

Wykorzystanie walcowania na gorąco

Tą metodą można uzyskać wiele różnych produktów. Najczęściej wykorzystuje się walcowanie na gorąco do uzyskiwania wyrobów płaskich, takich jak taśmy, czy też grube lub cienkie blachy. Popularne są także wyroby długie, do których należą pręty, walcówki lub po prostu stal budowlana. Można spotkać się także z firmami, które uzyskują rury bezszwowe oraz zgrzewane.