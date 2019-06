Wakacje w czerwcu. Gdzie warto jechać?

Gdzie wyjechać na wakacje w czerwcu?

Coraz więcej osób planuje urlop przed rozpoczęciem wakacyjnego sezonu i wyjeżdża w czerwcu. Jest to bowiem doskonały moment na wypoczynek, szczególnie że w największych kurortach można wtedy liczyć na niższe ceny, mniejszy tłok, a jednocześnie atrakcje są już dostępne dla odwiedzających. Co ważne, słoneczna aura sprawia, że można korzystać z uroków pięknej, letniej pogody, na którą w kraju zwykle trzeba jeszcze poczekać. Gdzie zatem warto wyjechać? Gwarantowana pogoda będzie już w rejonach położonych na południu Europy, wokół basenu Morza Śródziemnego lub nieco dalej – w okolicy wybrzeża Afryki.

Grecja – doskonała na wakacje w czerwcu

Idealna aura w czerwcu czeka na turystów np. na greckich wyspach. Chcąc odpocząć w ciszy i kameralnej atmosferze, warto wybrać Kos. Ta niewielka wyspa słynie z zielonych krajobrazów, urokliwych, rybackich miasteczek i coraz lepiej rozwiniętej infrastruktury turystycznej, która oferuje wiele form spędzania wolnego czasu. Miłośnicy aktywnego stylu życia znajdą tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, dobrze przygotowane szlaki biegowe i rowerowe. Stolica wyspy przyciąga za to wszystkich, którzy lubią bawić się i tańczyć w klubach do białego rana. Z Kos można także wybrać się na wycieczki np. rejs do tureckiego wybrzeża Bodrum czy na wulkaniczną wyspę Nisyros.

W czerwcu spokojnie i ciepło jest także na greckiej wyspie Zakynthos, która słynie z rajskich widoków. To właśnie tutaj znajduje się słynna Zatoka Wraku z bajkową plażą, a także Zatoka Navajo, czy Żółwi. W Zakynthos można znaleźć zarówno szerokie plaże z łagodnym zejście do morza, które są idealne dla rodzin, jak i kurorty oferujące bogate życie nocne.

Południe Europy

Zastanawiając się, gdzie jechać na wakacje w czerwcu, warto wziąć pod uwagę także Portugalię, która przyciąga bogatą kulturą, pięknym wybrzeżem i wspaniałymi, historycznymi zabytkami. Doskonałe warunki do plażowania dla turystów w każdym wieku i uprawiania sportów wodnych oferuje Algarve, czyli słynne wybrzeże Portugalii. To właśnie tutaj można znaleźć urokliwe, kolorowe nadmorskie miejscowości, liczne klimatyczne zatoki i wysokie klify. Chcąc poznać bliżej kulturę Portugalii, warto za to wybrać się na wycieczkę np. do historycznej Lizbony z zachwycającymi zabytkami czy urokliwego Porto, idealnego na romantyczne wakacje.

Wypoczynek w czerwcu – tureckie wakacje

Czerwiec to także doskonały moment na wakacje w Turcji, która słynie z doskonale przygotowanego zaplecza turystycznego, luksusowych hoteli, aromatycznej kuchni i malowniczych krajobrazów. Z ofertą wycieczek można zapoznać się na przykład tutaj: https://r.pl/turcja

Podczas urlopu w Turcji koniecznie trzeba odwiedzić niesamowity, kosmopolityczny i kolorowy Istambuł, gdzie styka się ze sobą kultura Wschodu i Zachodu. Urlop warto wykorzystać także na zwiedzanie bajkowej Kapadocji, czyli podziemnego miasta, nad którym często można zobaczyć kolorowe balony. Niezwykłymi widokami przyciąga także Pamukkale z wapiennymi, białymi tarasami, wypełnionymi błękitną wodą. To jednak nie koniec atrakcji Turcji, dlatego chcąc dobrze poznać kraj, warto skorzystać z wycieczki objazdowej. Wypoczywać można za to w wygodnych i luksusowych hotelach, które oferują bogatą formułę all inclusive.

Idealne na wakacje w czerwcu – Wyspy Kanaryjskie

Gwarantowaną, letnią pogodę w czerwcu, a także piękne, egzotyczne krajobrazy i świetne warunki do wypoczynku można znaleźć także na Wyspach Kanaryjskich, położonych na Oceanie Atlantyckim. Wśród najchętniej odwiedzanych trzeba wymienić Teneryfę, która wyróżnia się górzystym ukształtowaniem terenu, wulkanicznymi wzniesieniami, szerokimi plażami i bogatą fauną i florą. To właśnie tutaj znajduje się słynny Loro Park, gdzie na żywo można podziwiać delfiny, papugi czy morskie gatunki zwierząt. Na wycieczkę warto wybrać się także na wulkan El Teide, a także zobaczyć duże, nadmorskie kurorty, które tętnią życiem przez cały rok.

Bardzo dobre warunki do wypoczynku, aktywnego spędzania wolnego czasu i zwiedzania oferuje także Gran Canaria. Na wyspie można znaleźć luksusowe hotele z polami golfowymi, długie nadmorskie promenady i plaże położone w urokliwych zatokach. Nie brakuje także parku wodnego, który przyciąga całe rodziny czy górskich szczytów, a nawet wulkanicznych kraterów. Oferty wyjazdów do wspomnianych miejsc można znaleźć na stronie r.pl.