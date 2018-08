Wakacje last minute? Pamiętaj o przygotowaniu paszportu!

Pamiętaj, aby jadąc poza kraje Unii europejskiej, sprawdzić, czy Twój paszport jest jeszcze ważny. Jeśli nie jest, złóż wniosek o wydanie nowego dokumentu. Potem możesz online dowiedzieć się, czy możesz go już odebrać.

Paszport możesz odebrać w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach - w tym w szczycie wakacyjnego sezonu - termin może się wydłużyć. Jeśli złożyłeś wniosek, nie musisz pojawiać się w urzędzie, by sprawdzić czy nowy dokumenty na Ciebie już czeka. Na potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport znajdziesz numer swojej sprawy. To dzięki niemu w telefonie czy domowym komputerze sprawdzisz jego gotowość. Jak to działa? Wystarczy wejść na tę stronę, wpisać numer sprawy i kliknąć „Sprawdź”. Odpowiedź otrzymasz od razu. Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym. Nic za to nie zapłacisz - usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Pamiętaj, że w wielu krajach obowiązują wymagania dotyczące okresu ważności paszportu. Można je sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - www.polakzagranica.msz.gov.pl.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji