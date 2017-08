Wady zgryzu, czy są niebezpieczne?

Rodzaje wad zgryzu

Istnieje wiele wad zgryzu, a do najpopularniejszych zaliczamy zgryz otwarty (brak kontaktu zębów górnych z dolnymi), zgryz głęboki (zakrywanie zębów dolnych górnymi), zgryz krzyżowy (nachodzenie zębów dolnych na górne), tyłozgryz i przodozgryz. Aby zredukować powstałą już wadę zgryzu, należy założyć aparat ortodontyczny i być pod stałą opieką ortodonty.

Skąd się biorą wady zgryzu?

Niemal 80% występujących wad zgryzu wywołują czynniki zewnętrzne, takie jak nawyki, czynności fizjologiczne oraz szybka utrata zębów mlecznych. Oznacza to, że jedynie u 20% osób nieodpowiedni zgryz wywoływany jest przez czynniki genetyczne. Prawidłowo ułożony język znajduje się przy podniebieniu górnym – wady zgryzu bardzo często powstają u osób, które oddychają przez nos, umożliwiając językowi spoczywanie na dole. Tego rodzaju nawyk może doprowadzić do zwężenia żuchwy oraz wystąpienia próchnicy. Wady zgryzu powodowane są również przez nieodpowiednie nawyki, takie jak układanie języka między zębami podczas połykania, przez co zęby dolne nie stykają się z górnymi, powodując również seplenienie. Rodzice niemowląt często nie zdają sobie sprawy, że ich nieodpowiednia pielęgnacja i sposób karmienia mają znaczący wpływ na rozwój wady zgryzu u malucha. Uzębieniu dziecka można zaszkodzić, karmiąc je w nieodpowiedniej pozycji, wkładając pod główkę zbyt wysoką poduszkę i dając dzieciom smoczki do ssania – ten ostatni nawyk prowadzi do wychylenia górnych zębów do przodu i przesunięcia dolnych do tyłu. Szkodliwa dla zgryzu jest również przedwczesna utrata mlecznych zębów, która powoduje brak miejsca dla zębów stałych. Należy pamiętać o tym, że również bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, jest niebezpieczny dla naszego zgryzu. W tym przypadku pomocne stają się specjalnie nakładki zapobiegające zgrzytaniu zębów, które można kupić w internetowych czy stacjonarnych sklepach stomatologicznych np. https://www.shop-dent.pl/

Profilaktyka wad zgryzu

Profilaktyka powinna być wzięta pod uwagę jak najszybciej. Podczas snu niemowlęcia należy zadbać o to, by jego głowa znajdowała się w pozycji fizjologicznej. W tym celu należy podłożyć maluchowi pod głowę niską poduszkę, tak by głowa była uniesiona ku górze, a wargi zwierały się swobodnie. Karmiąc niemowlaka piersią lub butelką, należy utrzymywać dziecko w pozycji zbliżonej do pionowej, lub trzymać butelkę w pewnej odległości od ust malca, tak by umożliwić żuchwie wysuwanie się. Z kolei, aby uniknąć układania języka między zębami przy połykaniu, należy rozpocząć karmienie dziecka twardszymi pokarmami po wyrośnięciu zębów mlecznych. Jeśli dziecko przedwcześnie utraci zęby mleczne, należy zastosować dziecięce protezy ortodontyczne, które zastąpią mleczaki do momentu wyrośnięcia zębów stałych. Aby zredukować ryzyko wystąpienia wady zgryzu, należy również wyeliminować szkodliwe nawyki, takie jak: ssanie kciuka powyżej 3. roku życia, obgryzanie paznokci, gryzienie długopisu i wszystkie sytuacje uniemożliwiające stykanie się dolnych i górnych zębów.