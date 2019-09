W wyborach parlamentarnych chcesz głosować poza miejscem zameldowania? Dopisz się do spisu wyborców

Jeśli w dniu wyborów parlamentarnych (13 października 2019) będziesz poza miejscem zameldowania w konkretnym miejscu - złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku

Do spisu wyborców obywatel dopisywany jest tylko na jedne, konkretne wybory.

Wniosek należy złożyć najpóźniej 5 dni przed wyborami, tj. 8 października. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, ponieważ złożenie wniosku nie oznacza automatycznego dopisania do spisu wyborców. Decyzję otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP, chyba że podczas składania wniosku wybierzesz inną możliwość (krok 9 tego poradnika).

Czego potrzebujesz do złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Aby złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet, potrzebujesz:

polskiego obywatelstwa. Dopisanie do spisu wyborców na wybory parlamentarne nie jest dostępne dla obywateli z obywatelstwem innego kraju UE.



Dopisanie do spisu wyborców - składanie wniosku krok po kroku



1. Wejdź na stronę GOV.PL i kliknij w sekcję "Meldunek i wybory".

2. W sekcji "Wybory" wybierz drugą na liście usługę "Dopisz się do spisu wyborców".

3. Po kliknięciu napisu "Dopisz się do spisu wyborców" pojawi się ekran startowy, pokazujący możliwe sposoby dopisania się do spisu wyborców. Domyślnie ustawiona jest opcja "Przez internet". Należy kliknąć niebieski przycisk DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW.



4. Po kliknięciu przycisku przechodzisz na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się odpowiednią dla siebie metodą.

5. Złożenie wniosku o dopisanie do listy wyborców odbywa się w trzech krokach (na trzech ekranach).

6. Najpierw należy podać obywatelstwo, a następnie wskazać, czy mieszka się w Polsce czy zagranicą. Kolejne pytanie dotyczy powodu, dla którego chcesz głosować w innym miejscu.

7. Po wybraniu przyczyny, dla której chcesz głosować w innym miejscu, pojawiają się rubryki na wpisanie adresu. Zacznij od wpisywania miejscowości - po wpisaniu min. dwóch znaków wyświetlają się podpowiedzi. Następnie trzeba podać dokładny adres. Obowiązkowy jest kod i numer domu, ale jeśli częścią adresu jest nazwa ulicy, także trzeba ją podać.

Po podaniu danych adresowych wyświetli się urząd, do którego zostanie złożony Twój wniosek. W tym urzędzie warto - niezależnie od oczekiwanej odpowiedzi - po kilku dniach sprawdzić, czy rzeczywiście dopisano Cię do spisu wyborców.

Uwaga!

Tylko mając prawidłowy adres, urzędnik dopisze Cię do spisu wyborców w miejscu, w którym rzeczywiście chcesz głosować

8. Po kliknięciu przycisku DALEJ przechodzisz do kolejnego ekranu. Jest to czas na sprawdzenie, w którym rejestrze wyborców figurujesz. Pytanie brzmi Czy składałeś(-aś) wniosek i wpisano cię do rejestru wyborców w innym miejscu niż twój adres zameldowania? Z założenia obywatel figuruje w rejestrze wyborców zgodnie z adresem zameldowania. Jeśli więc nie składał wniosku o wpisanie do innego rejestru wyborców, odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć NIE.

Jeśli wybierzesz odpowiedź NIE (a więc nadal figurujesz w rejestrze wyborców zgodnie z miejscem zamieszkania), na ekranie wyświetli się Twój adres zameldowania.

Jeśli wybierzesz odpowiedź TAK (a więc został przyjęty Twój wniosek o dopisanie do innego rejestru wyborców), na ekranie pojawią się rubryki do wpisania gminy, w której figurujesz w rejestrze wyborców.

9. Po kliknięciu DALEJ przechodzisz na stronę z podglądem danych. Jest tam też miejsce na dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Warto sprawdzić ich poprawność.

Urząd będzie korespondować z Tobą na skrzynkę ePUAP. Jeśli wolisz kontakt przez pocztę tradycyjną, wybierz taką opcję na końcu ekranu.

10. Po kliknięciu DALEJ przechodzisz na stronę z podglądem swojego wniosku. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij DALEJ (jeśli są konieczne poprawki, kliknij WSTECZ).

Jeśli chcesz coś poprawić, wybierz przycisk "Wróć do edycji". Wszystkie dane, które wcześniej zostały wpisane, będą podczas tej edycji widoczne. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk PODPISZ I WYŚLIJ.

11. Na kolejnym ekranie zobaczysz informacje o swoim wniosku na stronie profilu zaufanego. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Podpisz profilem zaufanym" (niebieski przycisk z białym napisem na górze lub na dole strony).

12. Po kliknięciu przycisku "Podpisz profilem zaufanym" pojawi się okienko z miejscem na wpisanie kodu autoryzacyjnego, który przychodzi na telefon (numer przypisany do profilu zaufanego).

Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu "Autoryzuj i podpisz dokument" przejdziesz z powrotem do portalu obywatel.gov.pl, gdzie pojawia się informacja, że wniosek został wysłany.

13. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres mailowy, a także znajdziesz je w skrzynce ePUAP, w zakładce "Wysłane" (zarówno wysłany wniosek, jak i UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w postaci pliku XML).

Co po złożeniu wniosku?

Odpowiedź z urzędu powinna przyjść na Twój adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych. Urzędnicy rozpatrują wnioski w godzinach pracy urzędu.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, należy sprawdzić w urzędzie, czy jesteś w spisie wyborców. Niektóre urzędy dają możliwość sprawdzenia tego online (mają na swojej stronie odpowiednią aplikację), ale w większości z nich trzeba upewnić się telefonicznie lub osobiście. Sprawy dotyczące wyborów załatwiane są w Wydziałach Spraw Obywatelskich (tam, gdzie sprawy meldunkowe).