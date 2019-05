W Warszawie powstał nowy workspace

Firma WeWork, zrzeszająca społeczność przedsiębiorców działa w Polsce od grudnia 2018 r. Dwie dotychczasowe lokalizacje przy ul. Kruczej i Grzybowskiej 62 cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dużych korporacji, jak i rozpoczynających przygodę w biznesie młodych właścicieli startupów. Z ostatnich badań wynika, że aż 40% członków WeWork to przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 1000 osób. Jednym z nich jest na przykład PayU, które wybrało przestrzeń przy Kruczej 50 – pracuje tu 80 osób. Młodzi przedsiębiorcy i freelancerzy również postawili na workspace.

Firma stworzyła program dla początkujących startupów, w którym miejsce znalazło aż 50 przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju. Program zapewnia pełne wsparcie we wszystkich obszarach – kursy, wykłady i sesje jeden-na-jeden. Uczestniczące w programie startupy mają szansę „nauczenia się” biznesu i prowadzenia firmy od podstaw – wsparcie obejmuje zakres od księgowości i marketingu, po zatrudnianie pracowników i pozyskiwanie inwestorów.

Na co dzień w obu wcześniej otwartych lokalizacjach czuć puls zawodowego życia stolicy. Teraz będzie można skorzystać z trzeciej– Hotelu Europejskim. To prestiżowe miejsce, które jest perłą na architektonicznej mapie Warszawy, nie zostało wybrane przypadkowo. Europejski, który od 160 lat jest dumą mieszkańców stolicy, usytuowany jest w samym sercu Salonu Warszawy – przy odrestaurowanym Trakcie Królewskim i Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Europejskim miejsce do twórczej pracy znalazły pracownie architektoniczne i młodzi projektanci. Po otwarciu wszystkich lokalizacji w Warszawie, polski oddział WeWork będzie liczył 5 tys. członków.

Źródło: WeWork