W tym roku niemal 1/3 firm zwiększy zatrudnienie specjalistów IT

Kluczowym obszarem, w którym eksperci będą poszukiwani - zarówno Europy jak i Północnej Ameryki - będzie cyberbezpieczeństwo. Zwiększenie liczby etatów w tym obszarze będzie według analizy przeprowadzonej przez Spiceworks priorytetem dla niemal połowy przedsiębiorstw po obu stronach Atlantyku.

Europejskie organizacje, poza profesjonalistami z zakresu bezpieczeństwa środowisk IT, będą aktywnie poszukiwać także administratorów sprzętu IT tworzącego infrastrukturę teleinformatyczną, „wdrożeniowców” narzędzi oraz aplikacji u klientów, a także ekspertów ds. rozwiązań sieciowych. Pozyskanie nowego wsparcia dla działów IT ma pomóc przede wszystkim w stawieniu czoła najważniejszym wyzwaniom jakie są spodziewane w 2019 roku.

Do czołowych, respondenci zaliczają: odświeżenie infrastruktury w znaczeniu sprzętowym, bieżąca aktualizacja i upgrade oprogramowania czy zapewnienie firmowemu środowisku IT zgodności z regulacjami odnośnie bezpieczeństwa danych - w tym RODO.

Anna Węgrzyn, Menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze śląskiej firmy BPSC, zauważa, że ankietowani wskazali również, że potrzebują stałego podnoszenia kompetencji personelu z różnych działów z zakresu odporności na cyberzagrożenia. Zapotrzebowanie na ekspertów IT wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak dostrzegalny jest nie tak mały odsetek przedsiębiorstw, które w obliczu problemu ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów "outsourceują" część procesów informatycznych. Pewnym sygnałem wskazującym na przyspieszanie tego trendu jest fakt, że w ubiegłorocznej edycji badania Spiceworks - State of IT 2018, chęć poszerzenia kadr IT zgłosiło łącznie 45% firm, czyli o 16% więcej niż w aktualnej analizie - mówi.

Rolę szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa podkreślono także w pytaniu o najbardziej efektywne rozwiązania z tego zakresu. Podnoszenie kompetencji kadr w rozpoznawaniu cyberzagrożeń i właściwym reagowaniu na przypadki różnego rodzaju incydentów mają dla respondentów większe znaczenie (59% głosów) niż oprogramowanie rozpoznające nieuprawnioną ingerencję w systemy IT (37%) czy narzędzia antyransowmare (37%).

Najczęstszą przyczyną zmiany miejsca zatrudnienia jest zaś dla specjalistów IT perspektywa zwiększenia zarobków. Drugim determinantem okazało się podniesienie swoich umiejętności, zaś trzecie miejsce przypadło poprawie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Wyszczególniono również aktualne mediany wynagrodzeń w sektorze IT. W Europie wyniosła ona 55 tys. euro, czyli blisko 236 tys. złotych rocznie. Co ciekawe, na największe kwoty mogą liczyć przedstawiciele generacji baby boomers, czyli najbardziej doświadczeni informatycy, których mediana zarobków wyniosła 65 tys. euro. Specjaliści IT generacji X zarabiają średnio 60 tys. euro, zaś millenialsi 50 tys. euro.

Źródło: inPlus Media