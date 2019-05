W tych wyborach ważny jest każdy głos i Spotify o tym wie

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się już za dwa tygodnie i podczas gdy każdy kraj ma swój własny charakter, wszędzie frekwencja jest stosunkowo niska (ok. 42% w ostatnich wyborach). Dlatego Spotify przypomina o wyborach i zachęca do głosowania użytkowników platformy za pośrednictwem powiadomień w aplikacji i dedykowanej playlisty.