W tej fundacji warto założyć subkonto!

Osoby z niepełnosprawnościami mierzą się w życiu z wieloma wyzwaniami. Nie oznacza to jednak, że ich ograniczenia stanowią barierę na drodze do aktywnego i satysfakcjonującego życia. Fundacja AVALON, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, dba o interesy osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. Jednym z prowadzonych przez Fundację działań na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych jest projekt subkont. Czym jest subkonto? Dlaczego warto je założyć? I jak to zrobić?