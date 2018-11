W ramach DesignEuropa Awards nagrodzono najciekawsze wzory przemysłowe

Celem konkursu DesignEuropa Awards, organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym RP (UPRP), jest uhonorowanie doskonałości we wzornictwie i zarządzaniu wzorami wśród właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, niezależnie od tego, czy są oni prywatnymi właścicielami praw, małymi firmami czy dużymi przedsiębiorstwami. Ceremonia wręczenia nagród DesignEuropa Awards odbyła się 27 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie.

Zwycięzcy w kategorii "Małe i nowo utworzone przedsiębiorstwa"

Air.Go 2.0 – automatyczny system nadawania bagażu do zastosowania na lotniskach (Właściciel ZWW: Marcus P Holding, producent: Marcus Pedersen ApS; projektant: Sara Clement).



Air.Go 2.0 to w pełni automatyczne, samoobsługowe rozwiązanie do nadawania bagażu, które umożliwia lotniskom zmniejszanie kolejek przy odprawie biletowo-bagażowej. Jury konkursu wyróżniło ten projekt jako „zaspokajający potrzeby użytkownika i rozwiązujący problemy” oraz podkreśliło, w jaki sposób urządzenie łączy się ze swoim otoczeniem z korzyścią dla użytkownika końcowego.



Zwycięzcy konkursu w kategorii "Przemysł"

Zrobotyzowany system do angiografii z ramieniem C ARTIS pheno (właściciel ZWW i producent: Siemens Healthcare GmbH; projektanci: Nadja Roth (projektant wewnętrzny); Tobias Reese (at-design GbR).



Jury doceniło spójność myśli projektowej tego produktu, a także ogólną strukturę i kompozycję, dostrzegając zorientowanie na potrzeby pacjenta. Wzór przemysłowy ARTIS pheno pozwala personelowi medycznemu wykonywać zabiegi z zachowaniem optymalnego dostępu do pacjenta, a także chronić przed zakażeniami zwiększając bezpieczeństwo pacjenta.



Laureat nagrody za całokształt osiągnięć

Nagroda za całokształt osiągnięć została wręczona Hartmutowi Esslingerowi, niemieckiemu projektantowi przemysłowemu, który od pięciu dekad odnosi sukcesy na całym świecie. Prawdopodobnie najbardziej znany jest ze stworzenia w latach 80. języka designu dla marki Apple znanego jako „Snow White”, Hartmut Esslinger rozpoczął swoją karierę w Niemczech, projektując produkty m.in. dla firm Wega i Sony. W 1969 r. Esslinger założył studio projektowe o nazwie frog, które obecnie jest globalną firmą działającą w 11 krajach.



Esslinger współpracował również z wieloma międzynarodowymi klientami, w tym z firmami takimi jak: Disney, Siemens, Lufthansa i Louis Vuitton. Po odejściu z firmy frog na emeryturę w 2006 r. Esslinger poświęcił swój czas na pisanie i nauczanie (obecnie pracuje na uniwersytecie w Szanghaju).



Motto Esslingera – „forma podąża za emocjami” – towarzyszyło jego całej karierze zawodowej. Obecnie jest on jednym z najbardziej znanych i wpływowych projektantów przemysłowych na świecie.



Źródło: EUIPO