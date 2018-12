W przyszłym roku Szwedzi wypożyczą skutery z logo polskiej firmy

Szwecja to kraj, który słynie z rozwiązań przyjaznych przyrodzie i z zamiłowania do ekologicznego transportu. Sieć wypożyczalni skuterów na minuty założona przez polską firmę blinkee.city idealnie wpisuje się w tę filozofię. Po sukcesach na krajowym rynku, gdzie po niecałych dwóch latach funkcjonowania liczebność floty wzrosła do ponad 900 pojazdów elektrycznych oraz udanym uruchomieniu usługi w innych krajach europejskich: Hiszpanii, Chorwacji i Węgier – Skandynawia była naturalnym kierunkiem rozwoju.

Właściciele firmy postanowili wspomóc rozpoczęcie działalności w Sztokholmie, ogłaszając zbiórkę na szwedzkiej platformie crowdfundingowej FundedByMe. Zarejestrowali też w tym celu spółkę-córkę Blinkee Nordic AB. Inwestorzy w zamian za 200 tys. euro mieli otrzymać w niej 5,4 proc. udziałów. Koncepcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Akcja ruszyła 25 października. Zaledwie po 5 dniach udało się zebrać ponad 115 tys. euro, a po 45 zebrano całą sumę z nadwyżką.

W październiku w Sztokholmie rozpoczęły się testy systemu, który spotkał się z dobrym przyjęciem. Użytkownicy chwalili rozwiązanie, a niektórzy korzystali z niego w zasadzie non-stop. Już wiadomo, że wypożyczalnia skuterów i hulajnóg w pełnym wymiarze ruszy w przyszłym roku. Firma planuje uruchamiać kolejne punkty w Malmö, Göteborgu i Oslo.

Źródło: blinkee.city