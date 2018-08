W poszukiwaniu śladów Wielkiego Wybuchu

Program CERN openlab od 2001 r. stanowi jedyne w swoim rodzaju środowisko współpracy nauki i przemysłu. W jego ramach CERN razem z czołowymi firmami informatycznymi pracuje nad wydajnymi technologiami do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie fizyki.

Firma Oracle należy do partnerów programu od 2003 r., a w 2018 r. rozpoczęła kolejny trzyletni cykl projektowy i bierze udział w czterech aktualnych projektach CERN openlab. Jednym z celów wzajemnej współpracy jest stworzenie wydajnej infrastruktury chmurowej, która jest w stanie przechowywać i analizować olbrzymie ilości danych z przyrządów - takich jak np. dane wygenerowane przez infrastruktury badawcze używane w laboratorium do badania początków wszechświata.

Znajdujący się w Genewie ośrodek zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych w dziedzinie fizyki. CERN wykorzystuje swój Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), największy na świecie akcelerator cząstek, do badania fundamentalnej struktury wszechświata. W akceleratorze tym cząstki elementarne są przyspieszane i zderzane, aby odwzorować warunki panujące zaledwie ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu. Eksperymenty w Wielkim Zderzaczu Hadronów generują obecnie ok. 50 PB danych rocznie, co stanowi odpowiednik mniej więcej 2000 lat treści wideo HD.

Nasza aktualna wiedza o fizyce pozwala wyjaśnić tylko materię widoczną, która stanowi ok. 5% całkowitej energii wszechświata. Wielki Zderzacz Hadronów ma stać się jeszcze potężniejszy, aby generować jeszcze więcej zderzeń między cząstkami i pomóc w zbadaniu takich tajemnic jak ciemna materia i ciemna energia. CERN musi też dysponować odpowiednio zaawansowaną infrastrukturą informatyczną, a współpraca laboratorium z firmą Oracle odgrywa w tym obszarze kluczową rolę.

Źródło: Oracle