W popularnej wtyczce do WordPressa znaleziono lukę

We wtyczce do oprogramowania WordPress znaleziono lukę. Wadliwy plug-in, Accelarator Mobile Pages (AMP), przyspiesza renderowanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych. Wprawdzie wtyczka została usunięta z oficjalnych repozytoriów WordPressa, to jednak wcześniej pobrano ją już przeszło 100 tys. razy.