W Polsce spada wskaźnik korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania

Szacowana wartość nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego w Polsce w 2017 roku wyniosła 415 mln zł (447 mln zł w 2015 roku). Spadek korzystania z programów bez licencji jest w dużej mierze wynikiem edukacji i rosnącego poziomu świadomości użytkowników odnośnie cyberzagrożeń. Przyczynił się do tego również wzrost popularności usług oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), zwiększona implementacja rozwiązań SAM (Software Asset Management) dedykowanych profesjonalnemu zarządzaniu zasobami oprogramowania, ale też skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w ramach ochrony praw autorskich do oprogramowania.

Badanie „Zarządzenie oprogramowaniem – imperatyw bezpieczeństwa, możliwości biznesowe” (Software Management – Security Imperative, Business Opportunity), pozwala na lepsze zrozumienie konsekwencji związanych z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania.

Organizacje na całym świecie korzystają z oprogramowania, aby usprawnić działalność, zwiększyć zyski, dotrzeć do nowych klientów i zyskać przewagę konkurencyjną. Jednak jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów IT w firmach, korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania naraża organizacje na poważne ryzyko zagrożenia lub utraty bezpieczeństwa. CIO biorący udział w badaniu informują, że kradzież danych osobowych i firmowych jest ich największą obawą związaną ze złośliwym oprogramowaniem (malware), które pozostaje w silnej korelacji z oprogramowaniem nielicencjonowanym. W rezultacie, cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania przez CIO nielicencjonowanego oprogramowania (54%), drugim jest niższe ryzyko problemów prawnych (43%).

Najważniejsze ustalenia badaczy:

Przy ogólnej tendencji spadkowej, korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania jest nadal powszechne. Jest ono wykorzystywane na całym świecie – w skali globalnej to 37% oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach (spadek tylko o 2 pkt. od 2016 roku).

Specjaliści odpowiedzialni za środowiska IT w swoich organizacjach informują o nielicencjonowanym oprogramowaniu, które stwarza coraz większe ryzyko i generuje coraz wyższe koszty. Złośliwe oprogramowanie (malware) pochodzące z nielicencjonowanych programów komputerowych kosztuje firmy na całym świecie 359 mld USD rocznie.

Oprócz imperatywu bezpieczeństwa, podniesienie poziomu zgodności licencyjnej jest obecnie czynnikiem ekonomicznym. Firmy, które podejmą zdecydowane kroki w celu usprawnienia procesów zarządzania oprogramowaniem, mogą zwiększyć swoje zyski nawet o 11%.

Organizacje mogą w każdej chwili podjąć działania mające na celu usprawnienie procesów zarządzania oprogramowaniem. Badanie BSA dowodzi, że dzięki wdrożeniu profesjonalnych rozwiązań SAM, organizacje mogą osiągnąć nawet 30% oszczędności w zakresie rocznych kosztów oprogramowania.

Kompletny raport „Zarządzanie oprogramowaniem – imperatyw bezpieczeństwa, możliwości biznesowe” w języku angielskim ze szczegółowymi danymi dotyczącymi poszczególnych krajów jest dostępny pod tym linkiem.

Źródło: BSA