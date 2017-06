W Polsce powstał dom odczytujący emocje

- W naszym domu wycieraczka wita nas z imienia i nazwiska. Technologia dopasowuje przestrzeń do naszych oczekiwań, tego kim jesteśmy i jakie mamy potrzeby. W takim domu mamy czuć się bezpiecznie i przyjemnie a scenariusze same będą dopasowywały przestrzeń do naszych oczekiwań – mówi Artur Pollak, prezes APA Group.

Sterowanie światłem, muzyką, klimatem: ciepłem, zimnem, wilgotnością powietrza, zapachem to wszystko połączone ze sobą może tworzyć scenariusze, które realizują nasze podstawowe potrzeby. Inteligentny dom sam dba o otoczenie, w którym żyjemy i dostosowuje je do obecnych warunków. Kiedy np. odwiedzają nas znajomi dom dostosowuje temperaturę, wilgotność powietrza, oświetlenie.

W inteligentnym domu samą przestrzeń też możemy podzielić na widoczną i niewidoczną. Co ciekawe ustawienia można zmieniać w zależności od potrzeb użytkowników. – Szkło intymne tzw. smartglass. pomaga oddzielić przestrzeń, która ma być widoczna od przestrzeni niewidocznej. Technologia pozwala nam na zmianę przezierności szkła, dzięki temu rozwiązaniu szyba może w sekundy stać się np. nieprzezroczysta. Pozwala to z jednej strony cieszyć się pięknym widokiem, by za chwilę zmienić ustawienia i zyskać intymność – wyjaśnia Artur Pollak.

Inteligentny dom sam też dba o nasze rachunki i dokładnie informuje nas, kiedy i gdzie np. tracimy energię. Scentralizowane zarządzanie powoduje, że możemy mierzyć tzw. efektywność energetyczną. – Uzyskujemy dokładną informację, kiedy urządzenia się załączają, jaką ilość energii konsumują. Mamy również takie mechanizmy, które mogą nam zdefiniować, kiedy urządzenie wymaga serwisu – opowiada Artur Pollak.

Taki naszpikowany technologią dom powstał właśnie w Polsce. Budynek ma służyć profesjonalistom jako narzędzie uzasadniające wybór technologii. Ma on pomoc w przetestowaniu i dokonaniu właściwego wyboru technologii przez inwestora. Inteligentny dom w Gliwicach ma stać się centrum rekomendacyjnym.

- Budynek, który stworzyliśmy jest najprawdopodobniej jednym z najnowocześniejszych budynków w całej Europie. Zgromadziliśmy tutaj całą masę różnych technologii np. zarządzania powietrzem, odzysku ciepła, systemy wentylacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne, zarządzanie krzywymi grzewczymi, wielopoziomowe zarządzanie bezpieczeństwem, analityka twarzy, emocji, sterowanie oświetleniem, pomiar efektywności energetycznych tych wszystkich urządzeń. Wszystkie te elementy dają nam olbrzymie możliwości zarządcze. Co ważne podlegają one stałej aktualizacji jeżeli chodzi o technologie. Ten budynek zawsze będzie na topie dlatego, że w taki sposób przygotowaliśmy infrastrukturę, żeby móc ją zawsze aktualizować – dodaje Artur Pollak.