W Polsce paczkomaty są już popularniejsze od kurierów

Co ciekawe, 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej rok do roku.

45% badanych deklaruje także, że możliwość darmowego odesłania towaru w Paczkomacie jest dla nich aspektem zachęcającym do robienia zakupów w e-sklepach. Ten sposób odesłania zakupów jest drugą najczęściej wybieraną formą zwrotu, zaraz po odebraniu jej osobiście przez kuriera.





- Rok 2020 jest przełomowy dla InPostu. Po raz pierwszy w historii światowego e-commerce dostawy do Paczkomatów pokonały w swojej popularności dostawy kurierem. Jestem przekonany, że Polska jest pierwszym, ale nie ostatnim krajem, w którym dokonuje się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań. Jestem dumny, że Polska jest pionierem w jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań na świecie w zakresie logistyki e-commerce – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jak twierdzi Brzoska, popularność Paczkomatów nie wynika tylko z liczby dostępnych urządzeń, choć jest ich już ponad 7000. - Nie wystarczy postawić same maszyny – to skomplikowana usługa, której sukces wynika z już kilkunastoletniego doświadczenia. Ponadto, jest ona stale modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że konsekwentnie będziemy przenosić wszystkie aktywności związane z zarządzaniem przesyłkami do aplikacji, co świetnie zdało egzamin w czasie, gdy wzrosło zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe. Odsetek naszych klientów zwiększył się w zaledwie 7 miesięcy aż o 23% – oznacza to, że osoby, które wcześniej z jakichś powodów nie korzystały z rozwiązań InPost, przekonały się do tej niezwykle wygodnej formy odbioru przesyłek. Szybkie tempo wzrostu zainteresowania naszymi usługami sprawia, że dynamicznie rozwijamy sieć Paczkomatów, stawiamy kilkadziesiąt nowych tygodniowo zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Na wyniki badań Gemius patrzymy z dumą, ale też traktujemy je jako szczególnego rodzaju zobowiązanie – aby stale rozwijać naszą nowoczesną gamę usług i poprawiać ich jakość – podkreśla Brzoska.

W Polsce jest już 7000 Paczkomatów. Tymczasem Poczta Polska, główny konkurent inPostu posiada 4600 placówek.

