W Polsce odbędzie się pierwsza prezentacja autonomicznego Renault EZ-GO

Już 5 czerwca w centrum Warszawy pojawi się pojazd-robot Renault EZ-GO. Ekspozycja samochodu będzie towarzyszyła finałowi konkursu „Renault Easy City. Design the Future”. Zadaniem jego uczestników jest zaprojektowanie miejsca przesiadkowego z infrastrukturą właśnie dla tego pojazdu.

Renault EZ-GO jest jednocześnie pojazdem i usługą. Ten pojazd autonomiczny o napędzie elektrycznym został zaprojektowany do indywidualnego przewozu lub transportu małych grup. Umożliwia wyruszenie w drogę ze stacji wynajmu lub z miejsca zgeolokalizowanego przez aplikację. Auto jest alternatywą dla prywatnych samochodów oraz dla zbiorowego transportu publicznego, metra lub autobusu, ponieważ łączy w sobie elastyczność i komfort transportu indywidualnego ze skutecznością i bezpieczeństwem transportu publicznego.

Dzięki innowacyjnej architekturze i konstrukcji przypominającej kokon pojazd zwiększa do maksimum pole widzenia czujników systemu autonomicznego, a także doświetla kabinę światłem wpadającym do wnętrza przez panoramiczny szklany dach. Stosunkowo niewielka wysokość tego pojazdu-robota nie zasłania pieszym miejskich pejzaży. Po podłączeniu do stacji wynajmu pojazd wysuwa szeroką platformę wejściową z poręczą, dzięki której zarówno osoby sprawne jak i te poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą łatwo wsiadać i wysiadać.

Renault EZ-GO jest pojazdem autonomicznym czwartego poziomu. Oznacza to, że może kontrolować odległość od samochodu jadącego z przodu, jechać po swoim pasie ruchu lub go zmieniać oraz samodzielnie skręcać na skrzyżowaniach. Jest również w stanie zapewnić bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w jego otoczeniu, samodzielnie lub łącząc się z centrum kontroli. Renault EZ-GO aktywnie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dzięki ograniczeniu prędkości do 50 km/h.

Renault EZ-GO to pierwszy model z zaprezentowanej w 2018 r. gamy samochodów koncepcyjnych EZ opracowanych w ramach rozwoju usług związanych z mobilnością. Ambicją Grupy Renault jest wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań w zakresie współdzielonej mobilności, które będą łączyć usługi car-sharingu, car-poolingu, pojazdy-roboty i usługi mobilności na żądanie (on demand).

Źródło: Renault