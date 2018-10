W Polsce brakuje księgowych. To dobra wiadomość dla osób pragnących się przebranżowić

Sama nazwa stanowiska nie powinna decydować o tym, czy powinniśmy na nie aplikować. Dla rekruterów najważniejsza jest zgodność dotychczasowego zakresu obowiązków kandydata z tym, czego oczekuje pracodawca. Wymagania będą różniły się w zależności od specyfiki danej firmy, jej kultury organizacyjnej, jak i branży, w której działa. Poszukując pracy w dziale księgowym, należy w pierwszej kolejności sprawdzić formę prawną danej firmy oraz to, w jakim standardzie (międzynarodowym czy krajowym) prowadzona jest w niej księgowość. W tym kierunku będzie trzeba sprofilować swoje doświadczenia i podkreślić atuty np. znajomość IFRS czy US GAAP, gdy chcemy pracować w organizacji międzynarodowej. W mniejszych firmach - głównie z polskim kapitałem - ceniona będzie natomiast praktyczna znajomość polskich standardów rachunkowości.

Zmieniając branżę należy pamiętać, że specjaliście łatwiej jest przejść z produkcji do usług niż w drugą stronę. Wynika to ze specyfiki przemysłu, gdzie niezbędne są wąskie umiejętności, związane m.in. z tematyką rozliczeń stanów magazynowych, linii produkcyjnych czy akcyzy.

Postaw na konkret, czyli czym się wyróżnić?

Księgowi rzadko zwracają uwagę na formę CV. Tymczasem im bardziej jest ona konkretna, tym lepiej. Od księgowych poza skrupulatnością i terminowością oczekuje się zdolności analitycznych, krytycznego myślenia i umiejętności formułowania wniosków w postaci spójnych raportów, wyników czy analiz finansowych. CV powinno być właśnie sprawozdaniem z dotychczasowych osiągnięć w pracy, a jego forma może być dla rekruterów kluczowa w pierwszym etapie selekcji kandydatów.

W treści CV warto wyróżnić takie elementy jak udział w procesie optymalizacji kosztów, podając przykłady konkretnych projektów i analiz, które się przygotowywało. Cenione jest także doświadczenie przy wdrożeniach systemów IT klasy ERP takich jak SAP czy Oracle, ponieważ uwiarygadnia zarówno eksperckość danego kandydata, jak również jego kompetencje komunikacyjne – niezbędne do zarządzania zespołem i płynnej współpracy z innymi działami. Współcześni księgowi powinni cechować się elastycznością i dobrze odnajdywać się nie tylko w tabelach z liczbami, ale także w pracy projektowej oraz w środowisku międzynarodowym.

Co w prawie piszczy, czyli o co zapytają rekruterzy?

Rekruterzy analizują dotychczasowe doświadczenia zawodowe, sprawdzają poziom i aktualność wiedzy księgowej. Pytają kandydata o ostatnie zmiany w prawie, skąd czerpie wiedzę oraz o to w jakich szkoleniach uczestniczył. Należy się spodziewać także pytań o dalszy rozwój zawodowy, planowany kierunek specjalizacji czy o obszar, w którym czuje się najmocniej, co pozwala porównać umiejętności kandydata do specyfiki firmy. Krótka rozmowa w języku obcym, test językowy lub prośba o zrobienie kilku zadań w Excelu również nie należą do rzadkości.

Olga Woźniak z Most Wanted zaznacza, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej bardzo ważne są także kompetencje miękkie, a ich znaczenie systematycznie wzrasta. Istotne są takie elementy jak: komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja, asertywność, a także umiejętność argumentacji. Nie warto z kolei zawyżać swoich umiejętności, zwłaszcza językowych oraz komputerowych, ponieważ bardzo szybko zostaną one zweryfikowane. Zdecydowanie lepiej jest zaznaczyć swoje słabsze obszary i przedstawić plan dalszego rozwoju zawodowego – podsumowuje.

Źródło: Most Wanted!