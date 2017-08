W październiku rusza pierwsza edycja SecureTech Congress

Wydarzenie odbędzie się 17-18 października 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie​. Podczas dwóch dni konferencji poruszone zostaną tematy związane z przyszłością cyfrową w biznesie w kontekście General Data Protection Regulation, właściwymi reakcjami na cyberataki oraz kwestiami związanymi z wzmocnieniem cyberoporności sektora finansowego. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również jak zmierzyć skuteczność zabezpieczeń i ochronić swoją firmę przed cyberatakami nie tylko w kontekście technicznym.

Agenda SecureTech Congress wybrana została przez Radę Programową​, w której zasiadają eksperci związani z tematyką, wśród nich m.in.:

● Mariusz Baczyński​, Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa w EuropieWschodniej- Cisco

● Wojciech Gołębiowski​, Regional Sales Director International Team, EMEA CEE

● Grzegorz Małecki​, były Szef Agencji Wywiadu; Dyrektor Programu Gospodarka iEnergetyka, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

● Artur Waliszewski​, Regional Business Director CEE, Google

● Michał Baranowski​, Director, Warsaw Office, The German Marshall Fund of the United States

Konferencja odbywa się symultanicznie z BIG DATA & AI: Think Big Congress, co stwarza możliwość uczestniczenia w obu wydarzeniach w ciągu dwóch dni.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: securetechcongress.pl