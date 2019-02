W paru zdaniach o bezpośredniej komunikacji galerii handlowej z klientem

Mimo rosnącej konkurencyjności ze strony branży e-commerce oraz ustawowego zakazu handlu w niedzielę, w naszym kraju regularnie rozwijają się i otwierają kolejne centra handlowe. Badania firmy analitycznej Cushman & Wakefield pokazują, że tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku w Polsce oddano do użytku ok. 125 tysięcy m2 powierzchni sprzedażowej, a ponad trzykrotnie więcej znajdowało się w budowie. Publikowane dane nie usypiają jednak czujności menedżerów galerii i sklepów sieciowych. Zarządcy dostrzegają zachodzące na rynku zmiany i uczestniczą w nieustannej walce o przyciągnięcie i zatrzymanie nowego klienta.

Obecność strefy food court oraz obiektów zapewniających rozrywkę (kina, kręgielnie itp.) stała się standardem w próbie przyciągnięcia uwagi konsumentów. Działania te wpisane są w istnienie trendu określanego jako „doświadczanie”. Dla klientów sam fakt nabycia określonego towaru lub usługi nie dostarcza już wystarczającej satysfakcji. Konsumpcja ma wiązać się z przeżywaniem określonych emocji. Wśród doświadczeń poszukiwanych przez konsumentów znajduje się spersonalizowane podejście i docenianie lojalności. Jak więc sklepy i obiekty w ogóle mogą komunikować propozycje skrojone na miarę potrzeb klientów? Skutecznym narzędziem okazują się niezmiennie popularne SMS-y.

Branża docenia SMS-y

Dowodem na potwierdzenie efektywności wiadomości tekstowych są wyniki z piątej edycji badania „Komunikacja SMS w Polsce” przeprowadzonego przez Platformę SerwerSMS.pl. Aż 91,7% badanych reprezentantów firm potwierdziło skuteczność tego narzędzia w sprzedaży, a 60,7% z nich zadeklarowało wykorzystywanie go stricte do wysyłania oferty handlowej czy informacji o bieżących promocjach.

Jeśli chodzi natomiast o samych konsumentów, ci również pozytywnie odnoszą się do tego narzędzia komunikacji – wyniki badania wskazują, że aż 76,2% z nich otrzymuje za pośrednictwem SMS-ów bieżące informacje ze sklepów dotyczące rabatów i innych ofert. Co równie ważne, 69% osób z tego grona utrzymuje, że chce takie wiadomości otrzymywać nadal. Idąc dalej, 76,6% ankietowanych deklaruje również chęć odwiedzenia sklepu stacjonarnego, który o takiej promocji czy atrakcji informuje.

Bezpośredniość dotarcia komunikatu przez SMS wynika oczywiście z tego, że wiadomość pojawia się na telefonie konsumenta, który skupia na nim swoją uwagę w zupełnie innym stopniu niż na innych, ogólnodostępnych nośnikach reklamowych. Personalizacja natomiast to trend, który pozwala na nowo zdobyć uwagę i lojalność konsumenta. Połączenie obu elementów zdecydowanie zwiększa szansę na powodzenie prowadzonej kampanii. Poprzez wiadomość tekstową „Adam” może otrzymać urodzinowe życzenia z okolicznościowym rabatem na zakupy, „Agata” dowiedzieć się o limitowanej kolekcji w swoim ulubionym sklepie, a „Bogusia” o atrakcjach, jakie czekają na jej dzieci w dniu ich święta. Oczywiście żeby realizować takie akcje należy w odpowiedni sposób budować bazy klientów, tak by dowiedzieć się jak najwięcej o ich preferencjach i zainteresowaniach. Daje to szansę na wykreowanie bardziej osobistego przekazu. Wówczas już sam temat wiadomości i jej forma pozostawiają marketingowcom naprawdę duże pole do popisu.

Nadzieja w e-mailu

Celem uzyskania jeszcze wyższej skuteczności galerie i marki sieciowe łączą użycie SMS-ów z e-mail marketingiem. Umożliwia to mieszanie różnych form komunikatów. SMS doskonale sprawdzi się w przekazaniu krótkiej, skondensowanej treści. Tymczasem e-mail rozszerzy przekaz np. o pełną informację o przygotowanych promocjach. Obie informacje mogą być odczytane za pośrednictwem jednego urządzenia - już ponad 60% Polaków korzysta ze smartfona. Oznacza to, że kampania mobilna może okazać się najbardziej efektywnym sposobem kontaktu z klientem.

Źródło: SerwerSMS.pl